Fernando Giner: “Lubo Penev sique necesitando mucha ayuda”
El exdelantero del Valencia CF, Lubo Penev, agradece la ayuda recibida para su tratamiento médico, que requiere de fondos para su costoso tratamiento y que aún no ha superado la fase más crítica
A.C.
“Lubo Penev sique necesitando mucha ayuda”. Es la afirmación de Fernando Giner, presidente de la Asociación de Veteranos del Valencia CF, el colectivo que a principios del pasado diciembre puso en marcha una iniciativa para fondos para ayudar a sufragar la complicada intervención médica a la que tenía que someterse el exdelantero búlgaro debido a la grave enfermedad que padece. Las estimaciones apuntaban a unos 250.000 euros para el tratamiento.
Fernando Giner, que anoche participó en el programa La Banda, en À Punt, revelaba que recibió ayer la llamada de Lubo Penev, en la que el expunta valencianista se mostró agradecido por la ayuda que está recibiendo desde Valencia. También desde el Atlético. “Hasta diez veces me ha dado las gracias por lo que estamos haciendo”, decía Giner.
Tratamiento costoso
El presidente de los veteranos admitía que la salud de Penev sigue siendo delicada y que requiere “de un tratamiento largo y costoso", por lo que el búlgaro trasladó al valenciano que “sigue necesitando mucha ayuda y yo le dije que vamos a estar ahí".
En este sentido, Fernando Giner que pese a que Lubo Penev se mostraba “animado”, todavía “no ha pasado lo más grave, no ha salido del peligro. Está en tratamiento, ha estado en Alemania y ahora mirando otras opciones y parece que esa primera intervención parece que ha ido bien. Yo lo he escuchado con una voz ronca, fastidiada pero animado".
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones
- Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València