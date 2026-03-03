Fernando Giner: “Lubo Penev sique necesitando mucha ayuda”

“Lubo Penev sique necesitando mucha ayuda”. Es la afirmación de Fernando Giner, presidente de la Asociación de Veteranos del Valencia CF, el colectivo que a principios del pasado diciembre puso en marcha una iniciativa para fondos para ayudar a sufragar la complicada intervención médica a la que tenía que someterse el exdelantero búlgaro debido a la grave enfermedad que padece. Las estimaciones apuntaban a unos 250.000 euros para el tratamiento.

Penev en un partido del Valencia CF / VCF

Fernando Giner, que anoche participó en el programa La Banda, en À Punt, revelaba que recibió ayer la llamada de Lubo Penev, en la que el expunta valencianista se mostró agradecido por la ayuda que está recibiendo desde Valencia. También desde el Atlético. “Hasta diez veces me ha dado las gracias por lo que estamos haciendo”, decía Giner.

Tratamiento costoso

El presidente de los veteranos admitía que la salud de Penev sigue siendo delicada y que requiere “de un tratamiento largo y costoso", por lo que el búlgaro trasladó al valenciano que “sigue necesitando mucha ayuda y yo le dije que vamos a estar ahí".

En este sentido, Fernando Giner que pese a que Lubo Penev se mostraba “animado”, todavía “no ha pasado lo más grave, no ha salido del peligro. Está en tratamiento, ha estado en Alemania y ahora mirando otras opciones y parece que esa primera intervención parece que ha ido bien. Yo lo he escuchado con una voz ronca, fastidiada pero animado".