El gran impacto económico de Maratón y Medio Maratón Valencia: 59 millones de gasto turístico y 36 para el PIB valenciano

El Maratón y Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2025 dejó un gasto turístico global de 59 millones de euros, según ha avanzado este martes Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciaiano de Investigaciones Económicas.

Según los datos analizados por el IVIE, el gasto en la organización de ambas pruebas atléticas alcanza los diez millones: 2,4 para el Medio Maratón y 7,6 para el Maratón Valencia. Por contra, Maudos ha resaltado el retorno económico: 124 millones en la cifra de negocios, 36,1 en la renta valenciana (PIB), un 12% más que en 2024, y un millar de empleos, equivalentes a un año completo laboral. O lo que es lo mismo: por cada euros invertido se han generado 5,9 euros de gasto turístico, 3,6 euros de renta (PIB) y por cada millón de euros invertido se han creado 105 empleos.

Las dos citas atléticas generan a su vez un impacto fiscal total de 20 millones de euros, 15 del Maratón y el resto del Medio Maratón. Los impuestos directos suponen un 50% de esos 20 millones, y el resto se lo reparten cotizaciones a la Seguridad Social (4), impuestos de sociedades (4) e IRPF (2).

En cuanto al gasto turístico realizado por corredores y acompañantes, Maudos ha desgranado que el 45º Maratón Valencia congregó el pasado año a 36.000 participantes, el 65,5% de los cuales procedía de fuera de España. La presencia de los corredores y de sus acompañantes en la ciudad generaron un gasto turístico de 45,2 millones de euros. Por su parte, el 34º Medio Maratón Valencia atrajo a 27.681 participantes, con un peso de los extranjeros del 42,6%, muy por encima del 29% de 2024. En este caso, la carrera impulsó un gasto de los participantes y sus acompañantes que alcanzó los 13,8 millones de euros. En total, la suma de gasto turístico asociado a las dos pruebas deportivas se eleva a los 59 millones de euros. El incremento respecto a 2024 ha crecido un 11,5%.

Gasto por corredor

En este sentido, el cálculo del gasto turístico total se obtiene de multiplicar el gasto diario de los participantes (tras recopilar los datos a través de encuestas directas realizadas el fin de semana de la carrera) por el número medio de personas acompañantes y de días de estancia. El gasto siempre es mayor en el caso de los corredores extranjeros, ya que tienen un gasto diario superior y más días de estancia. En el Maratón Valencia 2025, el gasto medio de un corredor extranjero fue de 197,1 euros diarios, frente a los 151 de los participantes nacionales. Esta diferencia también se refleja en el medio maratón, con un gasto medio diario de 156,8 euros por parte de los extranjeros frente a los 116,3 euros de los residentes en España. Por sectores, las ramas productivas más beneficiadas por la celebración de ambas pruebas deportivas son la hostelería, que obtiene el 40,6% de la renta generada y el 48,8% del empleo; los servicios empresariales y actividades inmobiliarias (19,6% de la renta y 7,8% del empleo); y el comercio (8,2% de la renta y 13,4% del empleo).

La evolución 2011-2025

Maudos, por último, ha analizado la evolución del Maratón y Medio Maratón Valencia desde 2011 a 2025. Así, ha resaltado que el número de participantes se ha multiplicado por 5 ,mientras que los corredores extranjeros se han multiplicado por 30. Ese crecimiento ha hecho aumentar el retorno del turistico: ha pasado de 1,4 euros a 5,9. En cuanto a la aportación de ambas pruebas al PIB, también ha crecido al alza al multiplicarse por 12, y el empleo por 15,7. Por contra, el gasto en la organización se ha multiplicado por 6 en términos reales, mientras que el gasto en turismo deportivo lo ha hecho por 26.

Los grandes eventos en el mapa

Por su parte, Rocío Gil, concejala de Deportes de València, ha destacado la "apuesta de esta organizacion en lo que son los grandes eventos de la ciudad, y que apoyamos desde el Ayuntamiento de València por su legado triple: el social, el deportivo y el económico, ya que no solo es el gasto que hace un corredor en la ciudad sino todo lo que viene detrás". Por tanto, "nos sentimos orgullosos y satisfechos por el trabajo hecho". Por último, ha querido concluir con una reflexión sobre el polémico cambio de fecha del Maratón formalizada en 2011. "Era lo que tocaba, los datos lo avalan y estos grandes eventos oonen a València en el mapa internacional", ha dicho la concejala popular.

Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, ha incidido en el efecto multiplicador del impacto económico en el periodo 2011-2025. "Esa presencia del corredor extranjero supone un dato tremendo, al igual que el impacto fiscal", ha apuntado. Gómez ha reconocido que "habrá gente que no le gusta el Maratón", pero ha defendido que "ahí está el imacto fiscal de 20 millones que habrán servido para mejorar la ciudad, la C. Valenciana y el país".

Eventos sostenibles y rentables

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, ha enfatizado que las cifras expuestas "son destacables" porque "reflejan que estamos organizando eventos sostenibles con un impacto económico que repercuten en la socidad". Borao también ha destacado que València tiene "el mejor Medio Maratón del mundo y el cuarto Maratón". Para el presidente de Correcaminos "las notas de satisfacción de las encuestas son notas a una ciudad que se vuelva y ayuda".