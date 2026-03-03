El Valencia CF amplía su límite salarial tras el mercado de invierno

Una temporada más y ya con el segundo mercado de fichajes cerrado, LaLiga ha hecho públicos los nuevos límites de coste de plantilla deportiva. Los datos dejan una fotografía reveladora entre los clubes de la Comunitat Valenciana en Primera y Segunda División. El movimiento más significativo lo protagoniza el Valencia CF, mientras que el Levante UD sufre un gran recorte. Villarreal CF y CD Castellón se mantienen en los valores publicados por la patronal en septiembre, mientras que para el Elche CF también desciende mínimamente este dato.

Así pues el Valencia CF pasa de los 91,2 de septiembre a los 95,6 millones de euros tras la ventana de traspasos de enero. Un incremento mínimo, pero simbólico ya que asciende de manera consecutiva para esta temporada 2025/26. No es una revolución presupuestaria, pero sí una señal de que el margen de maniobra crece ligeramente en el club de Mestalla con respecto al gasto de plantilla. Los blanquinegros se quedan con el octavo mejor dato de LaLiga EA Sports, debido en gran medida a las bajas de larga duración sufridas en las últimas semanas por; Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier.

El Valencia CF mejora su límite salarial tras el mercado de enero / LALIGA

Muy distinta es la situación del Levante UD. El conjunto granota sufre una bajada notable: de 35,3 millones a apenas 17,4. Un recorte de casi la mitad. En el extremo opuesto aparece el Villarreal CF. El submarino amarillo se mantiene estable en 173 millones de euros sin variaciones. Un dato que transmite fortaleza financiera y planificación sólida. El Villarreal conserva el límite salarial más alto del fútbol español fuera del trío dominante, lo que le permite sostener un proyecto competitivo sin sobresaltos, en busca de una nueva clasificación para la UEFA Champions League.

El Elche CF, por su parte, experimenta un ligero descenso. Pasa de 40 millones a 36,8. Por último está el caso del CD Castellón, que amplía su margen en unos escasos 200.000 euros. Una subida mínima, pero que refleja estabilidad dentro de su escala presupuestaria en una temporada en la que hasta la fecha, está luchando por el ascenso a Primera División.

Qué es y qué implica el límite de gasto en plantilla de LaLiga

El límite de coste de plantilla deportiva es, en esencia, el techo económico que cada club puede destinar a su estructura deportiva durante la temporada 2025/2026, en este caso. Una cifra que se fija tras el mercado de verano y el de invierno y que actúa como mecanismo de control financiero. No solo engloba los salarios de los jugadores del primer equipo, sino también los del primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico —la denominada plantilla inscribible según la normativa presupuestaria—, y además incluye el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible).

Dentro de ese cálculo entran salarios fijos y variables, cotizaciones a la Seguridad Social, primas colectivas, comisiones a agentes, costes de adquisición y las amortizaciones de fichajes, es decir, el importe de compra prorrateado según la duración del contrato. Cada club propone a LaLiga su propio límite en función de su presupuesto, pero es el Órgano de Validación quien lo aprueba o lo ajusta para garantizar la estabilidad financiera. Importante: el límite solicitado no tiene por qué coincidir con el máximo permitido ni implica que se vaya a gastar en su totalidad; es un marco de referencia que puede ampliarse bajo determinadas condiciones recogidas en la normativa, siempre que se respeten los criterios de sostenibilidad económica.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas / EFE

¿Cómo queda el resto de LaLiga? Subidón del Barcelona y drama en el Sevilla FC

Respecto al resto de equipos de Primera División, la mayor subida la protagoniza un FC Barcelona que ve cómo su gasto de plantilla asciende en ochenta millones de euros. Los azulgrana pasan de 351 millones de euros a 432, lejos de los 761 del Real Madrid, que le mantienen en la primera plaza de dicha tabla.

Noticias relacionadas

Por su parte la situación del Sevilla FC sigue siendo delicada y se queda en 22 millones de euros como el segundo equipo con menos gasto de LaLiga solo superado por el Levante UD y lejos de los 34 millones del Getafe, los 36 del Elche o los 46 del Real Oviedo.