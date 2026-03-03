Mestalla celebra 1.500 partidos en Primera División: un hito en la historia del fútbol español

Mestalla rugió el domingo el gol (en dos ocasiones aunque la primera no valió) de penalti materializado por Largie Ramazani. El tanto aleja al Valencia cinco puntos de la quema del descenso y permite al conjunto de Carlos Corberán coger algo más de oxígeno en la clasificación. La victoria, por la mínima y en el único tiro a puerta, sirvió para conmemorar un nuevo aniversario del vetusto coliseo valencianista: el partido 1.500 en Primera División, un hito reservado únicamente a los templos sagrados del fútbol español.

Han transcurrido 95 años desde que el 29 de noviembre de 1931 el Valencia jugara en el estadio de Mestalla, nombre que se debe a la célebre acequia que lo bordea, su primer encuentro de Primera División, si bien el estadio fue inaugurado ocho años antes, en mayo de 1923. Lo hizo ante el Real Unión, al que derrotó por un contundente 5-1, con tres tantos de Juan Costa y dos de Jesús Navarro. Desde aquel primer envite en la máxima competición del fútbol español, Mestalla ha sido escenario de gestas, dramas, celebraciones y cicatrices. Y ahí sigue en pie a pleno rendimiento, a la espera del traslado al Nou Mestalla para el inicio en agosto de la temporada 2027-2028.

Así, el coliseo de la Avenida de Suecia es el estadio con más partidos de Primera disputados en España. Tras él aparecen el Santiago Bernabéu (1.339), el San Mamés histórico (1.305), el Camp Nou (1.183), el Ramón Sánchez-Pizjuán (1.085) y el Balaídos (1.011). Mestalla lidera ese ranking con la autoridad de quien ha sido testigo privilegiado de la evolución del campeonato.

En estos 1.500 encuentros de Liga de Mestalla, el Valencia ha sido el anfitrión en 1496. Los otros cuatro albergaron tres partidos del Castellón, ante Betis (1981), Cádiz (1989) y Celta (1990) y uno del Villarreal, frente al Barcelona (1999), al tener que emigrar al estadio valencianista por el cierre de sus campos. Así, la victoria ante Osasuna de este domingo es la número 922 del Valencia como local (61,6%), por 336 empates (22,4%) y 238 derrotas (15,9%), tal como recoge el portal Ciberche.net. En cuanto a goles, 3.029 goles a favor y 1.398 en contra, con un saldo positivo para los valencianistas de +1.685 tantos.

1-0, el marcador más repetido

Precisamente el marcador registrado ante Osasuna (1-0) ha sido el más repetido a lo largo de los 95 años de Mestalla en la competición de la regularidad (166 veces). Son cifras que explican por qué Mestalla ha sido tradicionalmente un fortín. Además, como todo estadio con historia, Mestalla también guarda recuerdos extremos. La mayor victoria llegó con un imponente 8-0 ante el Sporting de Gijón en noviembre de 1953, con goles de Pasieguito, Pla y doblete de Seguí, Fuertes y Wilkes. En el lado opuesto, la derrota más abultada, es relativamente reciente. Un 0-5 frente al Real Madrid en enero 2013, con Ernesto Valverde en el banquillo local y José Mourinho en el visitante. Los tantos de Higuaín, Cristiano y Di Maria, ambos por partida doble, se materializaron en los primeros 45 minutos.

Si se compara con otros estadios, se han marcado 4.488 goles en esos 1.500 partidos de Primera en Mestalla. Solo el Santiago Bernabéu supera esa cifra (4.625), mientras que el antiguo San Mamés (4.221) y el Camp Nou (3.949) completan la nómina de estadios más prolíficos en el apartado goleador.

Nombres propios que construyeron el mito

Hablar de 1.500 partidos es hablar de futbolistas que dejaron huella. El que más veces defendió la elástica valencianista en Liga en Mestalla fue Fernando (209 encuentros), seguido por Arias (184), Albelda (177) y Gayà (175). En el apartado goleador, el rey indiscutible es Mundo con 131 tantos en Liga en el feudo de la Avenida de Suecia, escoltado por Waldo (86), Kempes (83), Badenes (72) y Villa (66).