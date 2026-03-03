El Valencia Basket explora todas las opciones aéreas para que su júnior vuelva a España
El club tiene conversaciones abiertas tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, como con las embajadas españolas de la zona y diferentes líneas aéreas
EFE
El Valencia Basket explota todas las opciones, de momento sin éxito, para que su equipo junior regrese desde Abu Dabi, donde sigue encerrado en un hotel desde el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta de este país sobre otros de la zona como represalia.
Según explicaron a EFE fuentes de la entidad, tienen conversaciones abiertas tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, como con las embajadas españolas de la zona y diferentes líneas aéreas para tratar de aprovechar la primera oportunidad que surja una vez se reabra el espacio aéreo, algo que aún no ha pasado.
La recomendación de seguridad es no tratar de salir de la zona por carreteras porque las fronteras están saturadas y la expedición, de más de treinta personas entre jugadores, técnicos, personal del club y familiares, estaría más tiempo expuesta a posibles complicaciones
El equipo de la cantera 'taronja' es uno de los ocho que participaba en un torneo organizado por la Euroliga, en el que también estaba el Real Madrid.
Desde el sábado, todos ellos están recluidos en el hotel, aunque en los alrededores hay una vida relativamente normal, según confirmaron a EFE fuentes del club.
