Batalla campal en el Peñíscola-Noia: puñetazos, patadas e insultos

El partido que enfrentó este martes al Servigroup Peñíscola FS con el Noia Portus Apostoli, correspondiente a la jornada 18 de Primera División de fútbol sala, terminó con una pelea entre jugadores de ambos equipos y con participación de aficionados que saltaron a la pista. El partido, que se debió haber disputado el pasado 14 de febrero pero que fue aplazado por la alerta meteorológica que afectó a la provincia de Castellón, terminó con victoria por goleada para el Noia.

Tal y como recoge el acta del colegiado Carlos Rodrigo Miquel, una vez terminó el partido, el jugador del Peñíscola Diego Sancho y el del Noia Tiago Manuel Macedo se enzarzaron en una discusión en la que terminó participando el también jugador del equipo peñiscolano Juan Carlos Sánchez.

En ese momento, Macedo recibió un puñetazo en lo que fue el inicio de una pelea en la que se unió Gio González, jugador del Peñíscola, quien lanzó una patada al propio futbolista del Noia. El acta añade que justo después, "una persona de la grada" saltó a la pista y lanzó "dos puñetazos" a Macedo, "impactando en su cuerpo el primero de ellos".

Participación de un aficionado

Tras varios minutos de tumulto se produjo otro salto de un aficionado desde la grada, que propinó "una patada hacia un integrante del equipo visitante sin poder identificar a quien golpea". Rodrigo Miquel terminó expulsando a Juan Carlos Sánchez y a Macedo.

En el acta oficial, el colegiado destaca "el apoyo en todo momento y la ayuda del presidente del equipo local, seguridad del equipo local y fuerza pública". Además, destaca que sobre la pista "había muchas personas sin identificar debido a la actuación de la seguridad privada del club, Guardia Civil y Policía, además de directivos de ambos equipos".

Noticias relacionadas

Ahora será la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quien estudie una posible sanción al Servigroup Peñíscola FS.