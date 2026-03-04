Kiat Lim, un año de mandato sin rastro de Europa

3 de marzo de 2025. Hoy justo hace un año que el Valencia CF anunció el arranque de una nueva etapa en la 'era Meriton' esta vez con Kiat Lim, hijo del máximo accionista Peter Lim, como presidente. "El Consejo de Administración del Valencia CF se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Kiat Lim como nuevo Presidente del Club, cargo que asumirá oficialmente el 5 de marzo de 2025", decía del comunicado oficial del club.

"Kiat Lim, Consejero del Valencia CF desde 2022, asume esta nueva responsabilidad en un momento clave para la organización. Su nombramiento demuestra un firme compromiso a largo plazo con el Club y refuerza la apuesta del Club con la estabilidad y la construcción de un proyecto sólido para el futuro", decía el escrito. "Me complace pasar el testigo al Sr. Kiat Lim, hijo de nuestro máximo accionista. Este nombramiento es una clara afirmación del compromiso continuo con el club y su futuro", decía la expresidenta Layhoon Chan reforzando la figura del sucesor.

El club anunció la llegada de Kiat Lim a la presidencia como el comienzo para conseguir "grandes cosas". "El Valencia CF mira al futuro con optimismo, reafirmando su compromiso con los aficionados y el desarrollo de la entidad. Juntos, lograremos grandes cosas". La realidad deportiva del Valencia CF es muy distinta.

Crisis deportiva

El equipo sigue en plena crisis de fútbol y resultados con el único objetivo de conseguir la permanencia en primera división. Muy lejos del objetivo europeo del que el propio Kiat Lim habló en la última Junta General de Accionistas del pasado 17 de diciembre. "Volver a las competiciones europeas debe ser un objetivo para el Club. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto". decía el presidente.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL VALENCIA CF / VCF

El camino no era el correcto. La prueba es que el Valencia CF se vio obligado a hacer una inversión importante en el mercado de invierno (la más elevada de los últimos años) para reforzar la plantilla y la figura del entrenador en forma de fichajes: Guido Rodríguez, Umar Sadiq y Unai Núñez. La única realidad 'europea' es que el próximo 10 de marzo se cumplirán seis años del último partido en Champions: el Valencia-Atalanta de pandemia.

Avances Nou Mestalla

Kiat sigue aferrándose al Nou Mestalla como motor para "convertirnos en un Club más competitivo, sostenible y ambicioso", como reconoció el propio presidente. Lo que es una realidad en la 'era Kiat, es que la construcción del Nou Mestalla sigue avanzando conforme a los tiempos previstos rumbo a su apertura prevista para el verano de 2027, con la instalación de los primeros pilares, las torres de escalera o los elementos para la cubierta.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL VALENCIA CF / VCF

Cambios en la estructura

También lleva la firma de Kiat Lim el nombramiento de Ron Gourlay como nuevo CEO de Fútbol del Club el pasado mes de mayo y la posterior puesta en marcha de una nueva estructura deportiva con el Director de Captación y Scouting Lisandro Isei, el Jefe de Scouting para Europa Hans Gillhaus y el Jefe de Scouting para Sudamérica Andrés Zamora. El mercado de invierno demostró el peso en la toma de decisiones de Corberán pero también permitió comprobar el trabajo de la secretaría técnica con la planificación a largo plazo, algo impropio de la 'era Lim'. Los fichajes de Justin De Haas y Aliou Dieng son el mejor ejemplo. Algo ha cambiado.

Ruptura social

Otras no cambian. Ni lo harán. El Valencia de Kiat ha avanzado en clave Nou Mestalla y estructura de club, pero no a nivel social. La ruptura con la afición sigue siendo total. No ayuda que el presidente solo se haya dejado caer por València tres veces durante su mandato como presidente en marzo, julio y diciembre para la Junta. Ni siquiera en los momentos más delicados de Corberán estuvo presente físicamente. Visitó el nuevo estadio y Paterna, pero en ninguna de sus tres viajes pisó el viejo Mestalla. Su única aparición en el palco se produjo en verano en La Nucía para presenciar el amistoso contra el equipo de su amigo el Príncipe de Johor FC.

Comunicativamente tampoco Kiat ha hecho un esfuerzo por mejorar a su padre. El último, muy enignático, se produjo tras la eliminación de Copa. "¿A qué le temes? ¿A la muerte? Garantizada. ¿A la vergüenza? Olvidada en una semana. ¿Lo perdiste todo? Reconstruye. No hay nada que temer. Sigue escalando", decía. Kiat cree en el proyecto por encima de todo. El problema es que el valencianismo, no.