El Levante UD abre el plazo para la compra de acciones
Tras la aprobación en la Junta General Extraordinaria, el Levante UD emitirá 137.293 nuevas acciones con un valor de 60,10 euros cada una, finalizando el plazo de compra el 2 de abril.
El Levante UD ha abierto el plazo para la compra/suscripción de acciones. El club vende las acciones físicamente en sus oficinas y también ha puesto en marcha un Portal del Accionista con acceso directo desde internet para que los accionistas que quieran participar en la ampliación de capital puedan hacerlo de forma cómoda y sencilla, desde cualquier parte del mundo. Además, ha habilitado un teléfono de atención directa al accionistas para atender todas las dudas que es el: 600 730 109 (horario de oficinas).
En la pasada Junta General Extraordinaria de Accionistas del 10 de febrero, se aprobaba con el 99,84%, el aumento del capital social de la sociedad por importe de 8,2 millones, mediante aportaciones dinerarias, a través de la emisión y puesta en circulación de 137.293 nuevas acciones, con un valor nominal de 60,10 euros cada una de ellas. En este sentido, cada accionista con derecho a participar podrá suscribir y adquirir un número de acciones nuevas exactamente igual al número de acciones de las que ya sea titular, en proporción uno por uno (1 x 1).
Danvila no podrá comprar
Esta ampliación de capital, según informó el Levante en un comunicado, se dirige exclusivamente a los accionistas minoritarios, por lo que Pepe Danvila, que a través de su sociedad Bizas Capital posee el 70 por ciento de las acciones del Levante, no podrá acudir a la misma ni tampoco lo hará la Fundación del Levante, con un paquete aproximado del 15%de los títulos.
El plazo finaliza el 2 de abril y se pueden adquirir las acciones en el club (calle San Vicente de Paúl, 44 de Valencia) o en el Portal del Accionista
