Olasagasti: “Tenemos otra final, no ganar nos perjudica mucho”

El centrocampista del Levante Jon Ander Olasagasti admitió este miércoles que el sábado afrontan otra final ante el Girona y explicó que en la situación en la que están, penúltimos clasificados, todo lo que no sea ganar les perjudica “mucho”.

“Todo lo que es no ganar ahora mismo nos perjudica mucho porque al final cada vez queda menos. Tenemos otra final este fin de semana para seguir en la pelea”, dijo el jugador del Levante en una rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo.

Sobre el rival, el jugador vasco explicó que el Girona tiene “un juego muy bueno” y con futbolistas “de mucho nivel”, pero destacó el hecho de jugar en su estadio y con el apoyo de su hinchada.

“Va a ser un partido difícil. Creo que si nosotros estamos bien, en casa y con la afición de nuestra parte podemos sacarlo. Debemos estar unidos en lo defensivo para ser un bloque, que no nos consigan crear ocasiones y con balón ser atrevidos y en el área finalizar que es donde se consiguen los puntos", añadió.

El centrocampista vasco admitió que el triunfo ante el Deportivo Alavés de la última jornada de LaLiga EA Sports fue “vital” para ellos. “Para poder estar con ánimo y con ganas de creer que se puede y que vamos a estar peleando hasta el final si seguimos así”, indicó.

“Creo que también esa presión se notó sobre todo en los primeros minutos, nos costó entrar en juego. Luego fuimos mejorando, cogiendo el puntillo y los dos goles de (Carlos) Espí nos dieron mucha vida para poder estar más cerca y creer que se puede”, insistió en el jugador del Levante.

Olasagasti, además, destacó la confianza que siente con el rol que le ha otorgado Luís Castro desde su llegada en el descanso de Navidad y reconoció que su sistema de juego le beneficia porque así jugaba en la Real Sociedad.

“Me transmite mucha confianza, es un modelo de juego al que estoy acostumbrado que es lo que he tenido en la Real Sociedad. Estoy contento por esa parte, entiendo bien lo que me pide así que con muchas ganas de aportar. Creo que estoy más cómodo en ese 4-3-3 de interior por dentro, he jugado ahí más veces”, afirmó.

“Todo va a más. Me costó meterme en el once y aportar más, creo que ahora estoy bien, con confianza y espero poder aportar más para ayudar al equipo. Intentaré seguir aportando porque ahora necesitamos goles y puntos. Es verdad que yo no había salido nunca de mi casa y ese primer paso puede costar, igual sin quererlo se podía notar. Jugar por dentro me ayuda porque sé jugar mejor que por banda y eso ha sido un paso adelante para tener más confianza”, añadió el futbolista vasco.

Preguntado por si le parece más complejo luchar por la permanencia con el Levante que por puestos europeos con la Real Sociedad, Olasagasti explicó que son “experiencias totalmente diferentes” y que ahora, por la situación, siente “más presión”.

“Aquí estamos sufriendo ahí abajo pero también con muchas ganas de poder sacarlo y celebrarlo con todos. Ahora mismo puede haber más presión en esta situación que en Europa, pero los dos retos son bonitos, con muchas ganas y espero que lo consigamos”, afirmó.

“Esperábamos estar más arriba pero es la situación que tenemos y ahora tenemos que apretar los dientes. Tenemos que apretar y vamos a conseguirlo. Esto es de todos, los que estamos dentro y los que están fuera tenemos que apretar y animar y vamos a conseguirlo. Creemos y estamos unidos y así va a ser posible”, finalizó.