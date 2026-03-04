Paco Lloret: "El Valencia CF inicia marzo con una victoria necesaria, aunque por la mínima y sin brillar en exceso"

El periodista Paco Lloret analiza la actualidad del club y subraya que el equipo inicia marzo con una victoria “muy necesaria”, aunque “por la mínima y sin brillar en exceso”, que supone “3 puntos que alivian la situación del club de Mestalla”.

En su comentario también pone el foco en el próximo compromiso liguero: “otro partido en casa, el domingo, a última hora, contra el Deportivo Alavés, que estrena entrenador”. Recuerda que el técnico que asume el cargo es “un viejo conocido, un hombre querido que empieza con 10 años jugando en el Valencia”, en alusión a Quique Sánchez Flores, quien se responsabiliza del equipo de Vitoria.

Para Lloret, el encuentro representa “una oportunidad para buscar meterse en la zona de tranquilidad” antes de los dos desplazamientos que vienen a continuación. Asimismo, señala que “a Carlos Corberán algunas piezas empiezan a encajarle” y valora que “la aportación de Unai Núñez y de Guido Rodríguez es incuestionable” y que el equipo está sacándole el máximo rendimiento. También destaca el papel de Ramazani y Sadiq.

A Carlos Corberán algunas piezas empiezan a encajarle y la aportación de Unai Núñez y de Guido Rodríguez es incuestionable Paco Lloret — Periodista deportivo

En cuanto al centro del campo, incide en “el papel determinante de Guido Rodríguez” y en el “renacimiento de Javi Guerra acompañado de un muy efectivo Ugrinic”. No obstante, advierte que el Valencia está teniendo problemas en las bandas, tanto “en la izquierda, con Gayà que evidencia estar muy al límite”, como con “Thierry, que en los primeros minutos es un auténtico calvario”. Aun así, reconoce que esa problemática es corregida por el técnico desde el banquillo.

Respecto a la portería, el periodista menciona “la aportación de Dimitrievski”, pero cuestiona “la obstinación por darle la titularidad a Julen Aguirrezabala”, una decisión que, en su opinión, deja marginado en el banquillo a un jugador en propiedad.

Noticias relacionadas

Finalmente, Lloret aborda la polémica de las banderas en Mestalla. Explica que el club se apresura, ante las protestas y la repercusión que tiene este tema, a decir que, por imperativos de seguridad, decide no renovar los mástiles, aunque concluye que, si para cambiarlos “se tarda un mes”, la explicación “parece poco creíble”, si bien pide “darles una oportunidad”.