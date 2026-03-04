Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ReginaLluvia ValenciaFallas vientoFuerzas ArmadasValencia CFVuelos internacionalesMolestias el RomaníPrecio gasóleoMurciélagos SaforOfrenda horarios
instagramlinkedin

Quique Flores debutará en Mestalla: en siete visitas solo ha logrado dos empates

Quique Sánchez Flores se enfrentará al Valencia CF en Mestalla con el Alavés, un estadio donde no ha logrado la victoria en siete ocasiones como entrenador visitante

Quique Sánchez Flores regresa este domingo a Mestalla

Quique Sánchez Flores regresa este domingo a Mestalla

Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

Valencia

Quique Sánchez Flores tiene nuevo equipo. El exjugador y extrenador del Valencia CF relevará a Eduardo Germán Coudet como técnico del Alavés con un contrato hasta junio de 2028, después de que el técnico argentino abandonara el club vitoriano para dirigir a River Plate.

El que fuera lateral valencianista durante varias temporadas asume un nuevo banquillo en LaLiga, en la que suma más de 350 partidos como técnico de Getafe, Valencia CF, Atlético de Madrid, RCD Espanyol o Sevilla, y otros 150 a nivel internacional en clubles como Benfica de Portugal o Watford FC de la Premier League.

Y como si de una causalidad del destino se tratara, Quique Sánchez Flores debutará con el Alavés en Mestalla, para cuyo banquillo siempre es un candidato (sobre todo de una parte de la grada que le añora pese al 'Quique, me aburro') cuando la cosa se tuece en el Valencia. La última, con la llegada de Carlos Corberán en diciembre de 2024 o más recientemente, a principios de este curso, cuando los pésimos resultados del conjunto valencianista pusieron el foco en el técnico de Cheste. Incluso, Quique evitó responder si el Valencia le había llamado.

Y los números de Quique en sus visitas al coliseo de la Avenida de Suecia no son buenos para sus intereses, ya que nunca ha conseguido conquistar el que fuera su estadio en los siete enfrentamientos que ha disputado como técnico visitante.

De Getafe a Getafe

La primera visita del técnico madrileño a Mestalla fue en la temporada 2004-2005, hace más de dos décadas, cuando entrenadaba al Getafe. Aquel 20 de marzo, el conjunto que entrenaba Antonio López, tras la destitución de Claudio Ranieri, se impuso por un claro 3-1, con goles de Rufete, Mista y Di Vaio.

Noticias relacionadas

Quique Sánchez Flores en su última visita a Mestalla en 2024

Quique Sánchez Flores en su última visita a Mestalla en 2024 / EFE

Desde entonces, Quique S. Flores se ha medido en otras seis ocasiones al equipo valenciano en Liga con un balance de cuatro derrotas y dos empates con 13 goles en contra y 4 a favor. Además lo ha hecho al frente de cuatro equipos: Getafe, Atlético, Espanyol y Sevilla. En la temporada 2010-2011, en el banquillo 'atlético', firmó tablas (1-1) y más tarde encadenó cuatro derrotas consecutivas: una con el Getafe (1-0) en el curso 2014-2015; dos con el Espanyol (2-1 en temporada 2016-2017 y 1-0 en 2017-2018) y otra vez con el Getafe fue goleado (5-1) en 2021-2022. Su última visita se produjo hace dos años, febrero de 2024, y entonces selló un empate sin goles al frente del Sevilla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  2. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  3. El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
  4. Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
  5. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  6. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  7. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  8. El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos

Quique debuta en un Mestalla donde nunca ha ganado

Quique debuta en un Mestalla donde nunca ha ganado

Las mujeres lideran el censo fallero, que crece en más de 8.000 personas en solo un año

Las mujeres lideran el censo fallero, que crece en más de 8.000 personas en solo un año

El Govern treballa per a “controlar” el preu de la cistella de la compra i dels carburants

El Govern treballa per a “controlar” el preu de la cistella de la compra i dels carburants

El tapón de cañas en un barranco de Barx amenaza a viviendas y al río Vaca en Simat y Tavernes de la Valldigna

El tapón de cañas en un barranco de Barx amenaza a viviendas y al río Vaca en Simat y Tavernes de la Valldigna

La capilla ardiente de Fernando Ónega, en imágenes

La capilla ardiente de Fernando Ónega, en imágenes

El Ayuntamiento de Alaquàs contrata a 68 personas con el segundo Plan Dana financiado por el Gobierno

El Ayuntamiento de Alaquàs contrata a 68 personas con el segundo Plan Dana financiado por el Gobierno

Feliu Ventura torna amb ‘Tot el que hem guanyat perdent’ cantant que allò personal és polític

Feliu Ventura torna amb ‘Tot el que hem guanyat perdent’ cantant que allò personal és polític
Tracking Pixel Contents