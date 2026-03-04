Quique Flores debutará en Mestalla: en siete visitas solo ha logrado dos empates

Quique Sánchez Flores tiene nuevo equipo. El exjugador y extrenador del Valencia CF relevará a Eduardo Germán Coudet como técnico del Alavés con un contrato hasta junio de 2028, después de que el técnico argentino abandonara el club vitoriano para dirigir a River Plate.

El que fuera lateral valencianista durante varias temporadas asume un nuevo banquillo en LaLiga, en la que suma más de 350 partidos como técnico de Getafe, Valencia CF, Atlético de Madrid, RCD Espanyol o Sevilla, y otros 150 a nivel internacional en clubles como Benfica de Portugal o Watford FC de la Premier League.

Y como si de una causalidad del destino se tratara, Quique Sánchez Flores debutará con el Alavés en Mestalla, para cuyo banquillo siempre es un candidato (sobre todo de una parte de la grada que le añora pese al 'Quique, me aburro') cuando la cosa se tuece en el Valencia. La última, con la llegada de Carlos Corberán en diciembre de 2024 o más recientemente, a principios de este curso, cuando los pésimos resultados del conjunto valencianista pusieron el foco en el técnico de Cheste. Incluso, Quique evitó responder si el Valencia le había llamado.

Y los números de Quique en sus visitas al coliseo de la Avenida de Suecia no son buenos para sus intereses, ya que nunca ha conseguido conquistar el que fuera su estadio en los siete enfrentamientos que ha disputado como técnico visitante.

De Getafe a Getafe

La primera visita del técnico madrileño a Mestalla fue en la temporada 2004-2005, hace más de dos décadas, cuando entrenadaba al Getafe. Aquel 20 de marzo, el conjunto que entrenaba Antonio López, tras la destitución de Claudio Ranieri, se impuso por un claro 3-1, con goles de Rufete, Mista y Di Vaio.

Quique Sánchez Flores en su última visita a Mestalla en 2024 / EFE

Desde entonces, Quique S. Flores se ha medido en otras seis ocasiones al equipo valenciano en Liga con un balance de cuatro derrotas y dos empates con 13 goles en contra y 4 a favor. Además lo ha hecho al frente de cuatro equipos: Getafe, Atlético, Espanyol y Sevilla. En la temporada 2010-2011, en el banquillo 'atlético', firmó tablas (1-1) y más tarde encadenó cuatro derrotas consecutivas: una con el Getafe (1-0) en el curso 2014-2015; dos con el Espanyol (2-1 en temporada 2016-2017 y 1-0 en 2017-2018) y otra vez con el Getafe fue goleado (5-1) en 2021-2022. Su última visita se produjo hace dos años, febrero de 2024, y entonces selló un empate sin goles al frente del Sevilla.