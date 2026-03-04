Rubén Baraja rompe su silencio: "El Valencia necesita inversión; la realidad es dura"

Más de 14 meses después de ser destituido como entrenador del Valencia, Rubén Baraja ha reaparecido públicamente y ha repasado parte de su etapa como técnico del banquillo de Mestalla, la situación actual y la gestión de Meriton en la entidad valencianista.

El vallisoletano, en el programa La Pizarra de Quintana, recordó su decisión para coger un equipo herido tras la espantada de Gatusso y que Voro comunicara que no se veía capacitado para sacar al equipo del pozo. "Había mucho que perder y poco que ganar", admitía Baraja en el programa de Radio Marca, y reconocía el mal trago de aquellos meses en los que el Valencia se asomó al abismo del descenso. Además, puso de manifiesto que "hay una fractura social muy grande con la propiedad y la afición. Tú te encuentras ahí en medio diciendo, necesito que la gente apoye. Te mueves en tierras movedizas”.Por tanto, no ocultó que "solamente respiré cuando el árbitro pitó en el Benito Villamarín y conseguimos la salvación", afirmó.

El extécnico blanquinegro ahondó también en su apuesta por los jóvenes, como Javi Guerra o Diego López, que ayudaron a la salvación del equipo. "Creo mucho en los jugadores jóvenes, en su energía y en su hambre de crecer", apuntó.

"La realidad es dura"

Asi mismo, durante la entrevista, recuperó el discurso crítico que pronunció en la sala de prensa del Benito Villamarín en mayo de 2023 tras la salvación. "El Valencia necesita inversión, necesita proyecto y necesita equiparar su historia con la realidad actual, porque la realidad es dura", sentenció, señalando que durante su etapa en el banquillo valencianista las posibilidades para reforzar la plantilla fue escasa y que dicha circunstancia afectó al rendimiento final del equipo. "A nosotros lo que nos explicaban es que no había dinero. Que no había capacidad de invertir. A lo mejor se hace el nuevo estadio y cambia”, reveló. En todo caso, Baraja insistió en que con "la afición que tiene el Valencia y con un proyecto claro, el futuro debería ser diferente”, afirmó.