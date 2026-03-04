El Valencia CF ficha a un joven internacional por Ghana

El Valencia CF sigue en la lucha por captar talento en España y fuera de nuestras fronteras para enrolar a los futbolistas en la Ciudad Deportiva de Paterna y ver de primera mano de qué pueden ser capaces, ayudándoles en la fase final de su etapa de formación de cara a ver si son aptos para dar el salto al fútbol profesional.

Este miércoles ha anunciado la llegada de un futbolista con cierto bagaje en categorías inferiores de su país. Se trata de Emmanuel Ofori, jovencísimo centrocampista que milita en el Trival Valderas de la Comunidad de Madrid y que acumula hasta ocho titularidades con su equipo.

Jugará en el Juvenil 'B'

El joven jugador llega en calidad de cedido y jugará lo que resta de temporada en el Juvenil 'B', equipo en el que buscará desarrollarse y también conseguir convencer a la entidad de Mestalla de firmarle para las siguientes campañas.

Ofori es internacional con la Selección de Ghana Sub20, por lo que se presupone que es un futbolista con cierto recorrido en las categorías inferiores y que llega al Valencia con el reto de demostrar que tiene potencial para acabar llegando a la élite.