La 10KFem de Valencia estrena trazado y supera récord de participantes

Valencia celebrará el próximo 29 de marzo la 12ª edición de la 10KFem, que reunirá a más de 3.000 mujeres en un rediseñado nuevo trazado. Se trata de la única prueba en España de 10.000 metros dirigida exclusivamente a mujeres y homologada por la RFEA, que superará así su récord de participación, obtenido el pasado año. “Desde el Ayuntamiento de Valencia seguimos impulsando nuestro compromiso con el deporte femenino y con nuestras deportistas, celebrando una cita icónica que volverá a demostrar la fortaleza de las mujeres en un marco incomparable como son las calles de nuestra ciudad”, ha señalado la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil.

Surgida en el marco de las celebraciones del 8M desde el ámbito deportivo, la prueba considera el deporte una herramienta de transformación social. De hecho, atrae cada año a mujeres de todo el país y de otros rincones del mundo, consolidando la prueba como uno de los eventos deportivos femeninos más importantes de España. Los últimos dorsales se pueden adquirir en la página web oficial de la prueba https://www.carrera10kfem.com/inscripcion/ y presencialmente en las plantas de deportes de los centros de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, Hipercor Ademuz, Avenida de Francia y Nuevo Centro de Valencia.

Presentación de la 10KFem 2026 / FDM

Al acto de presentación de la prueba también han asistido Asunción Quinzá, secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, para quien la 10KFem “es una carrera de gran importancia, que fomenta la solidaridad y el apoyo entre mujeres acercándolas al deporte. Es un honor apoyar esta iniciativa, que genera un impacto positivo en nuestra sociedad”. Asimismo, para Carmen Serrano, consejera de Cárnicas Serrano, "es la prueba perfecta para integrar a miles de mujeres en el mundo del running y sé que va a ser la mejor edición porque esta carrera se supera año tras año". También ha asistido Cristina Mora, del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.

“La 10KFem nace del compromiso firme con el impulso del deporte femenino. Queremos generar un espacio propio, visible y referente, que anime a más mujeres a incorporarse a la práctica deportiva con normalidad y continuidad. Los datos siguen evidenciando un desequilibrio en la participación y también en los puestos de responsabilidad. Incrementar la presencia de mujeres, tanto en la práctica como en la gestión y la dirección deportiva, es clave para avanzar hacia un modelo más equilibrado y representativo”, ha señalado Maravillas Aparicio, directora de la carrera.

Compromiso solidario

Como cada edición, la organización ha elegido una entidad solidaria a la que las corredoras pueden destinar 1 ó 3€ en su inscripción. En 2026 será la Asociación Red Aminata, establecida en València, y que trabaja por la prevención y erradicación de la Mutilación Genital Femenina.