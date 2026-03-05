Catar solo contempla costear la Finalissima si se juega en Lusail y la UEFA niega que se valoren otras sedes

La disputa de la Finalissima, que medirá al campeón de la Copa América (Argentina) con el campeón de la última Eurocopa (España) sigue en el aire. Estaba programada la disputa de la misma el próximo día 27 de marzo en Lusail, Catar. Las autoridades cataríes asumían la organización del torneo y los costes del mismo, pero la situación que se vive en la región tras la intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, han planteado el posible cambio de sede del partido. Debido a los bombardeos, la Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

"No hay otras alternativas"

Desde el pasado sábado se viene hablando de distintas sedes, entre las que han aparecido los nombres de Miami, Londres, Madrid o Roma. Sin embargo, las autoridades cataríes tienen claro que su gobierno asumirá el desembolso que supone organizar el torneo siempre y cuando se juegue en Lusail. Así se lo ha hecho saber a todas las partes, lo que ha provocado que la UEFA haya informado que "no se está considerando ninguna sede alternativa" de la Finalissima para el próximo 27 de marzo ante la situación generada por el conflicto bélico en Irán y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

La UEFA confirmó que se mantienen conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el "enorme esfuerzo" que están haciendo para que "el partido sea un éxito", apuntaron fuentes del máximo organismos del fútbol europeo a la agencia EFE. "Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (…) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", han remarcado desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones de Europa y América.

Tanto la UEFA, como la Conmebol y la FIFA se mantienen en contacto con las autoridades cataríes para conocer la decisión definitiva del comité organizador. El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó el pasado lunes que lo mejor sería "buscar una nueva sede" a la vista de la inestabilidad creada en Oriente Medio. Y en Argentina se ha llegado a informar que estaba en peligro la disputa de la misma si no se jugaba en Lusail. Además del encuentro oficial, están programados algunos amistosos en el emirato, como el Catar-Argentina el 31 de marzo o el España-Egipto un día antes.