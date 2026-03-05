Johan Cruyff y el Levante UD: del debut del astro holandés a un paso fugaz con luces y sombras

El Levante UD, coincidiendo con el duelo ante el Girona FC, ha organizado una exposición el Palco VIP dedicada a Johan Cruyff, coincidiendo con el aniversario del debut del astro holandés con el club granota. Entre los documentos exhibidos se encuentran su contrato, la ficha federativa, actas oficiales, la entrada del partido ante el Palencia y diversa documentación vinculada a su estancia en el club.

El estreno de Johan Cruyff como jugador del Levante UD se produjo el 1 de marzo de 1981. En el entonces Nou Estadi, el conjunto granota recibía al Palencia CF, con el objetivo de seguir en la parte alta de la clasificación de la Segunda División.

Ficha de Cruyff con el Levante UD / L-EMV

El campeón de Europa con el Ajax llegó en el ocaso de su carrera a un Levante con graves problemas económicos. El maná del posible ascenso a Primera provocó que los Francisco Aznar, Federico Cortés, Peregrís Monzó y José Estal “Baldomero”apostaran por el fichaje rutilante de una de las estrellas de la historia del fútbol para llenar las gradas del estadio y multiplicar la recaudación en las taquillas.

El aliciente de las taquillas

Para convencer a Cruyff de su fichaje, el club azulgrana le ofreció un fijo de 30 millones de pesetas a partir de los famosos porcentajes sobre las recaudaciones de taquilla, cerca de 180.000 euros por cuatro meses de trabajo, tal como se narra en el cuarto tomo de la “La Historia del Llevant UD”. El jugador percibía 50% de la taquilla bruta de cada encuentro que disputara hasta el mínimo de 1800.000 euros. Si no se llegaba a esa cantidad, Cruyff se quedaba con todo. Además, el futbolista también participaba en un porcentaje de la propiedad del Club de Tenis que la directiva había puesto en marcha. El riesgo económico para la entidad era máximo, como la ilusión y la esperanza en que el famoso “14” ex del Barça triunfara en Orriols.

En aquel debut el Nou Estadi estaba a reventar. «El estadio estaba lleno. Vinieron sólo para ver a Cruyff», rememoraba Vicent Latorre, uno de los que formó en el once inicial junto al holandés. El Levante se impuso por un ajustado 1-0, gracias a un testarazo de Pousada. Latorre recuerda la “particular rosca” del holandés, “esa que sólo sabía hacer él, y nosotros no entendíamos aquellos pases. Nos costaba llegar al balón, no estábamos acostumbrados. Si hubiese venido antes de empezar la temporada habríamos subido, pero cuando llegó, en lugar de adaptarse él a nosotros sucedió lo contrario», apunta. «En Granada jugó su mejor partido. Al medio centro contrario lo dribló tres veces seguidas. Arrancaba, paraba y volvía. Lo dejó sentado tres veces», relataba.

Acta del partido del debut de Johan Cruyff con el Levante UD / L-EMV

Chispazos y poco más

Pero más allá de chispazos y destellos, Cruyff no brilló llegó a brillar con la camiseta del Levante UD. Sus actuaciones fueron discretas, aunque dejó ver los detalles técnicos que siempre le acompañaron durante toda su carrera. Los controles, los pases al espacio y, sobre todo, su desequilibrante cambio de ritmo en la conducción del esférico, cumplieron con su parte del contrato. Pero poco más. De ahí que una parte de la afición levantinista haya mantenido sobre Cruyff la imagen del jugador “pesetero”, pese a que en su salida del club perdonó dinero que se le adeudaba.

El último partido de Cruyff fue ante el Recreativo de Huelva, en Orriols, en la última jornada de Liga. El encuentro se saldó con derrota para los granotes, de nuevo sin ascenso, y la hinchada silbó a la directiva por su mala gestión. Todavía con contrato en vigor, Cruyff se fue a jugar un partido en homenaje a Asensi y se lesionó, lo que provocó la ira de los rectores del Levante UD. Un final amargo para el paso fugaz de una gran estrella por el Levante UD.