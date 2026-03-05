David Villa revela por qué no fichó por el Real Madrid: "El Valencia se echó para atrás"

Más de tres lustros después de su marcha del Valencia CF, los rumores de traspaso que vivía en primera persona David Villa siguen dando que hablar. Y siempre con el Real Madrid, de fondo.

El Guaje, que marcó una época en Mestalla con 225 partidos y 129 goles, fue vendido por 40 millones al Barcelona en el verano de 2010, tras la consecución del Mundial de Sudafrica donde el de Tuilla tuvo un protagonismo especial con cinco dianas que ayudaron a la consecución de la ‘Estrella’ para la selección que liderada Vicente del Bosque.

Así ha sido el homenaje de Mestalla al Guaje Villa / F. Calabuig

Pero antes de recalar en el Barça, el Real Madrid de Florentino Pérez estuvo a punto de convencer a Manolo Llorente de llevarse a David Villa, en una operación en la que entraba Álvaro Negredo, la ‘bomba’ que recalaría en Mestalla años después, concretamente en el verano de 2014.

Pero, ¿por qué no fructificó el fichaje del Guaje por el conjunto del Santiago Bernabéu? Lo explica el propio protagonista en el Podcast ‘Resonancia de Corazón’ de José Ramón de la Morena. “Sinceramente no sé muy bien lo que lo que pudo pasar en ese último momento. Yo siempre he dicho lo mismo, sobre todo en Valencia, que fue cuando más me pasó. Todos los veranos era el Madrid, al Chelsea, al Barcelona... Tengo un representante que es el que trabaja y yo soy muy respetuoso. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza para firmar un contrato que tenía una cláusula de 150 millones de euros. ¿Qué pasó? No lo sé, porque fue una negociación entre entre clubs”, explica Villa.

"¿Me habré equivocado?"

En todo caso, reconoce que hubo negociaciones abiertas. "Cuando esté firmado, miramos todo. Yo estoy tranquilo. Me dijeron que se estaba negociando, pero luego se me informó de que el Valencia se había echado para atrás y que ya no iba a salir. Y digo, pues muy bien, pues no voy a salir, ¿cuándo es el día de empezar la pretemporada?”, revela el exdelantero asturiano. En aquel momento, David Villa se preguntaba si se habría equivocado. “Pues no sé si me habré equivocado, pero uno no puede cambiar cómo es, ¿no?", concluye.

En el 'TOP 10' de goleadores

David Villa está en el “top 10” de los máximos goleadores de la historia del Valencia, junto a Mundo Suárez, Waldo, Machado, Mario Alberto Kempes o Fernando Gómez. De hecho, es el único artillero del ranking que jugó en el Valencia del siglo XXI (2005-2010). De hecho, tiene su propia lona en la fachada de Mestalla, entre Mario Kempes y Antonio Puchades.

Pese a no participar de los títulos y finales entre 1999 y 2004, en la historia moderna del club nadie resiste la contribución goleadora de Villa, uno de los héroes de la Copa del Rey de 2008. Según los datos recopilados por el portal estadístico Histoché, Villa es el quinto máximo goleador oficial de la historia del Valencia con 129 goles y un ratio de 0,57 goles por encuentro. El exdelantero internacional asturiano solo es superado por Mundo Suárez, punta de lanza de la delantera eléctrica de los años 40, con un registro inalcanzable de 265 tantos en 286 partidos.

Noticias relacionadas

Le sigue Waldo Machado, que gobernó durante toda la década de los 60 con 160 goles en 296 partidos. El tercero en el escalafón es, sin embargo, el atacante más carismático de la historia del club: Mario Alberto Kempes marcó 149 goles en 246 partidos con los que contribuyó a conquistar la Copa, la Recopa y la Supercopa entre 1979 y 1980. En la cuarta plaza aparece el único centrocampista entre el "top 10". Fernando Gómez Colomer anotó 142 goles en los 553 partidos oficiales que disputó con el Valencia a lo largo de casi dos décadas.