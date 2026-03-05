El golf indoor que llega al centro de València: el espacio que triunfa en Nueva York, Londres y Dubái

Valencia se prepara para estrenar un nuevo formato de deporte y ocio urbano. Five Iron Golf (5i), la cadena de golf indoor nacida en Nueva York que está renovando la forma de jugar y socializar en torno a este deporte, abrirá esta primavera su primer club en España en la zona de la Avenida de Aragón de València.

Con más de 1.000 metros cuadrados, el espacio marcará el inicio de la expansión de la marca en la península ibérica.

Fundada en 2017 y liderada por Jared Solomon, Five Iron Golf se ha consolidado como uno de los conceptos más reconocibles del golf urbano, con presencia en más de 40 destinos internacionales, entre ellos Nueva York, Chicago, Londres, Singapur o Dubái. Respaldada por Callaway, la firma busca acercar el golf a públicos más amplios, con una propuesta pensada para encajar en la rutina de la ciudad: jugar, entrenar o quedar con amigos con la misma facilidad que se organiza una cena o un afterwork.

En la actualidad, la compañía supera los 40 centros en el mundo: 28 en Estados Unidos —con ubicaciones en ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia o Las Vegas— y el resto repartidos entre Asia, Australia, Oriente Medio y Europa. Su hoja de ruta prevé más de 60 nuevas aperturas en 2026 y alcanzar más de 100 localizaciones globales en 2030.

La llegada a Valencia será el primer paso de un plan de crecimiento en España y Portugal. La marca prevé abrir este verano en Madrid y expandirse a ciudades como Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao, Sevilla y Mallorca, además de Lisboa y Oporto. El objetivo es desarrollar una red de diez locales en los próximos años de la mano de los emprendedores Víctor Amarnani y Sunil Mahtani, junto a un grupo de empresarios y family offices que cuentan con la licencia exclusiva para la Península Ibérica y Andorra.

“Queremos que España se convierta en el epicentro del golf urbano en el sur de Europa. Con la llegada de Five Iron Golf a Valencia inauguramos una nueva forma de vivir el golf: más accesible, social y divertida, pensada para todo tipo de públicos y estilos de vida urbanos”, explica Víctor Amarnani, CEO y cofundador de Five Iron Golf España. “El golf deja de ser un deporte periférico y exclusivo para integrarse en el centro de la ciudad. Nuestra apuesta es fuerte y a largo plazo, porque estamos convencidos de que el potencial de España para liderar esta tendencia es enorme”.

Un espacio tecnológico y social

El nuevo 5i Valencia quiere ir más allá de un club tradicional. El local contará con ocho simuladores TrackMan de última generación —tecnología utilizada por jugadores profesionales—, bar, zona lounge, espacios para eventos y una propuesta de restauración y bebidas diseñada para acompañar la experiencia. La programación incluirá torneos, ligas, clases con profesionales y actividades para todos los niveles, con horarios diurnos y nocturnos y opciones de reserva tanto individual como para grupos, eventos corporativos o celebraciones.

El espacio, que ya ha abierto una lista de preinscripciones, aspira a atraer desde aficionados que buscan mejorar su juego hasta personas que nunca han cogido un palo de golf. La idea es clara: trasladar un deporte históricamente asociado a clubes exclusivos y ubicaciones periféricas a un entorno urbano, contemporáneo e hiperconectado.

Five Iron Golf aterriza así en Valencia como parte de una tendencia en auge: el golf indoor, una nueva categoría que ya está funcionando en otros sectores del ocio deportivo. Con membresías flexibles —individuales, sociales o corporativas—, 5i quiere convertirse en uno de los puntos de encuentro más innovadores de la ciudad y demostrar que el golf también puede ser accesible, social y, sobre todo, divertido.