Julen Agirrezabala, adiós al Valencia CF

Julen Agirrezabala, guardameta del Athletic cedido esta temporada al Valencia, fue operado del menisco este jueves en Vitoria, ciudad a la que se desplazó el lunes para estudiar el tratamiento a seguir en su lesión, según fuentes oficiales del club valencianista, que no ha ofrecido una previsión del tiempo de recuperación.

Agirrezabala, que permanecerá ingresado unas horas, sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda durante “una acción fortuita” en el entrenamiento del pasado viernes, el penúltimo antes del partido contra Osasuna del domingo en Mestalla.

La lesión se produjo justo en la semana en la que había comenzado a entrenarse con el grupo y estaba cerca de reaparecer en una convocatoria después de caer lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero.

19 partidos como blanquinegro

Con la lesión, salvo sorpresa, dice adiós a la temporada y al Valencia CF, que tenía una opción de compra de 10 millones de euros. Hasta que cayera lesionado en Balaídos, Agirrezabala había jugado 18 partidos de Liga, donde encajó 30 goles y dejó su puerta a cero en cuatro. También disputó un partido de la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón.