Decisión tomada con Julen Agirrezabala

Se confirma. Julen Agirrezabala tendrá que poner en riesgo el resto de la temporada tras someterse este jueves por la mañana a una operación por la rotura en el menisco de su rodilla dañada durante un entrenamiento de la semana pasada. Tal y como ha adelantado el periodista Germán Muñoz en 'El Chiringuito', lo ha hecho en Vitoria, donde se marchó a los pocos días de lesionarse de nuevo.

El guardameta, cedido por el Athletic Club, tiene muy difícil volver a jugar como valencianista. Más allá de que su trabajo bajo palos ha sido más que correcto, pero que Stole Dimitrievski ha rendido bien en su ausencia, la cláusula de compra por parte del club de Mestalla era más bien inasumible por la dirección deportiva (10 millones). Que igualmente se quería guardar dicha remota opción de compra. Nunca se sabe.

Lesión a las puertas de su regreso

Justo cuando estaba a punto de volver y plantear el debate en la portería, Julen sufrió una lesión en el menisco de la rodilla durante el entrenamiento del viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna. La lesión ha llegado en la misma rodilla izquierda donde se produjo la rotura muscular en el isquiotibial durante el primer partido de 2026 contra el Celta de Vigo en Balaídos el pasado 3 de enero. El guardameta vasco había sido titular indiscutible para Corberán en los 18 primeros partidos de LaLiga siendo uno de los fichajes de verano de más y mejor rendimiento.

El futuro inmediato de la portería valencianista pasará pues por los guantes de Dimitrievski, dejando a Rivero como segunda opción. Además, aunque el ex del Rayo termina contrato el 30 de junio, el Valencia CF tiene la potestad unilateral de renovarle el contrato por dos temporadas más. Eso sí, para ello debería abonar una cláusula extra que ronda el cuarto de millón de euros.