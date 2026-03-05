Decisión tomada con Julen Agirrezabala
El guardameta vasco se ha sometido a una operación quirúrgica que podría suponer no volver a jugar como valencianista
Javier Bengoa
Se confirma. Julen Agirrezabala tendrá que poner en riesgo el resto de la temporada tras someterse este jueves por la mañana a una operación por la rotura en el menisco de su rodilla dañada durante un entrenamiento de la semana pasada. Tal y como ha adelantado el periodista Germán Muñoz en 'El Chiringuito', lo ha hecho en Vitoria, donde se marchó a los pocos días de lesionarse de nuevo.
El guardameta, cedido por el Athletic Club, tiene muy difícil volver a jugar como valencianista. Más allá de que su trabajo bajo palos ha sido más que correcto, pero que Stole Dimitrievski ha rendido bien en su ausencia, la cláusula de compra por parte del club de Mestalla era más bien inasumible por la dirección deportiva (10 millones). Que igualmente se quería guardar dicha remota opción de compra. Nunca se sabe.
Lesión a las puertas de su regreso
Justo cuando estaba a punto de volver y plantear el debate en la portería, Julen sufrió una lesión en el menisco de la rodilla durante el entrenamiento del viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna. La lesión ha llegado en la misma rodilla izquierda donde se produjo la rotura muscular en el isquiotibial durante el primer partido de 2026 contra el Celta de Vigo en Balaídos el pasado 3 de enero. El guardameta vasco había sido titular indiscutible para Corberán en los 18 primeros partidos de LaLiga siendo uno de los fichajes de verano de más y mejor rendimiento.
La renovación de Dimitrievski, pendiente del Valencia CF
El futuro inmediato de la portería valencianista pasará pues por los guantes de Dimitrievski, dejando a Rivero como segunda opción. Además, aunque el ex del Rayo termina contrato el 30 de junio, el Valencia CF tiene la potestad unilateral de renovarle el contrato por dos temporadas más. Eso sí, para ello debería abonar una cláusula extra que ronda el cuarto de millón de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- El precio de compra del diésel aumentará doce céntimos por litro y el de gasolina seis
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- La jueza de la dana, sobre el abogado que la recusa: “Es comprensible la frustración del letrado por su nulo éxito, pero no el torrente de descalificaciones hacia mi persona”