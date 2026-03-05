Luis Rioja: “Tenemos que aprovechar y pescar en el revuelo de entrenadores del Alavés”

El extremo del Valencia Luis Rioja se enfrentará este domingo en Mestalla a su exequipo, el Deportivo Alavés, contra el que aseguró que “jamás celebraría un gol”, pero apuntó que su equipo deberá “aprovechar y pescar en el revuelo de entrenadores” tras la llegada de Quique Sánchez Flores por Eduardo Coudet.

“Ha habido un poco de controversia en cuanto al entrenador. Es cierto que cuando llega un nuevo entrenador los aires cambian, los jugadores que están jugando no quieren perder la posición, los que no estaban jugando quieren decir ‘aquí estoy yo’ y debemos ser conscientes de eso e igualar la intensidad, porque van a salir a muerte”, explicó.

Asimismo, el atacante sevillano reconoció que el partido será “un poco incógnita” debido al cambio en el banquillo. “No sabemos la idea que quiere implantar al equipo. Lo normal es que intente seguir con las cosas que le iban bien o subsanar los errores que haya visto en su análisis”, reflexionó en una entrevista en la radio oficial del club.

"En Mestalla el juego pasa por el Valencia"

“Pero tenemos que ser conscientes de que en Mestalla el juego pasa por el Valencia. Más allá de lo que haga el rival, nosotros tenemos que ser nosotros mismos, implantar nuestro juego y que sean ellos los que se tengan que adaptar al Valencia, que es el equipo que juega en casa y el que se tiene que llevar los tres puntos”, afirmó.

Rioja estuvo cinco temporadas en el equipo vitoriano, una etapa que recordó con cariño: “Es una ciudad y un club al que quiero mucho. Me lo ha dado todo, ya no hablo solo a nivel futbolístico, sino a nivel personal”.

“Allí he crecido, madurado, formé mi familia. Fue mi primer club en Primera, el que apostó verdaderamente por mí. Siempre que veo a los compañeros me alegro mucho”, recordó Rioja, que explicó que “jamás” celebraría un gol contra el Alavés porque “el respeto y la admiración hacia el club y la ciudad está por encima de todo”.

“El Alavés crea un sentimiento de pertenencia, es un club muy familiar, que te da todo, una ciudad muy acogedora y eso en el campo se ve y se transmite. Compiten todos a una, son un bloque y tenemos que igualar, como mínimo, esa intensidad”, agregó.

Por otro lado, Rioja contó que el equipo llega al partido “con aire fresco” después de la victoria contra Osasuna y “con muchas ganas de volver a darle la misma alegría a la afición este fin de semana”.

“La seguridad y confianza te la dan las victorias, por mucho que hagas las cosas bien si no sumas de tres te va mermando la moral. El equipo compitió bien, mereció la victoria y con el ánimo revitalizado esperamos que volvamos a sumar de tres”, comentó.

“Somos conscientes de que gran parte de nuestras opciones pasa por Mestalla, sabemos que nos empuja, el equipo se siente fuerte y en cada partido en casa tenemos que salir a dar lo máximo. Mestalla para nosotros es algo muy grande”, añadió.

Sumar dos triunfos consecutivos

En ese sentido, Rioja hizo hincapié en la importancia de sumar dos triunfos consecutivos: “Dos victorias te aúpan mucho, te hacen escalar posiciones y mucho más jugando en casa. Girona lo hizo, Getafe también, y hay que coger esa dinámica. Tenemos que ir a por ellas dejándonos la última gota de sudor”.

El extremo sevillano, que ha jugado tanto en la izquierda como en la derecha esta temporada, incluso de lateral, habló sobre su rol en el equipo: “No sé lo que tendrá el míster en la cabeza, me dedico a jugar, entrenar y a darlo todo. Mas allá de aciertos, errores, en mi filosofía está darlo todo, no dejarme nunca una carrera ya sea en izquierda o en derecha”.

“El equipo está por encima de todo. Desde el primer día que vine aquí lo dije, no puedo prometer números ni rendimiento, pero sí que me voy a dejar todo para el club. En cuanto al esfuerzo y las ganas ni me han faltado ni me van a marcar nunca”, aseguró.

Noticias relacionadas

Por último, sobre los nuevos fichajes de invierno dijo: “Guido ha demostrado en el pasado su nivel y en el último partido ya estuvo bastante bien, Unai desde el primer día ha competido muy bien y Sadiq ya lo vimos el año pasado de lo que es capaz. Tenemos una plantilla muy completa, tenemos que ponernos las cosas difíciles unos a otros para aumentar la competitividad”.