La RFEF multa con 12.000 euros al Peñíscola y sanciona con dureza a tres de sus jugadores

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al Servigroup Peñíscola FS con una multa de 12.000 euros tras los incidentes ocurridos en el partido ante el Noia Portus Apostoli de este martes, cuando una discusión entre dos jugadores terminó con una pelea en la que estuvieron implicados varios aficionados que saltaron a la pista desde la grada.

Según la resolución del Juez Disciplinario Único de Fútbol Sala conocida este jueves, además de los 12.000 euros de multa, el Peñíscola FS ha sido apercibido de “clausura de la instalación deportiva” tras los incidentes, que definió como “muy graves”.

Doce partidos de sanción

Los jugadores del Peñíscola implicados en la pelea también recibieron sanciones tanto deportivas como económicas. Juan José Moreno se perderá los doce próximos partidos y deberá abonar una multa de 480 euros, mientras que su compañero Juan Carlos Sánchez estará suspendido ocho partidos y abonará una multa de 320 euros. Ambas sanciones son “por agresión a un adversario”. El también jugador peñiscolano Giovanni González fue sancionado con cuatro partidos “por intento de agresión al concurrir la circunstancia agravante de reincidencia”, además de una multa de 160 euros.

Por su parte, el futbolista del Noia Tiago Manuel Rodrigues estará fuera de las pistas los próximos ocho partidos por agresión y fue multado con 320 euros.

El Peñíscola FS tiene un plazo de diez hábiles para interponer un recurso de apelación ante el comité de la federación española.