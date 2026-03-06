Sivera vuelve a Mestalla con el mercado de verano de fondo

Antonio Sivera dejó una gran impronta en las categorías inferiores del Valencia CF. Guardameta de un Juvenil de Youth League al que solo un atraco sin precedentes en Londres privó de hacer historia, de un Valencia Mestalla que acarició el ascenso a Segunda División a las órdenes de Curro Torres y representante valencianista en la conquista de un Europeo Sub19 con España, el de Xàbia era la joya de la corona bajo palos, pero el overbooking en el primer equipo le llevó a hacer su camino por otra parte.

Este fin de semana regresa a Mestalla como un portero consagrado, uno de los mejores de toda LaLiga y convertido en una institución dentro del Deportivo Alavés. No fue un camino sencillo para él cuando salió de casa, de un club en el que se le valoró como el portero del futuro, pero con el paso de los años y la adquisición de madurez, la mejora de sus registros técnicos y la acumulación de partidos es sus 29 años una figura consagrada en el fútbol español.

La posibilidad de volver siempre ha estado en el aire

Desde que salió de Paterna en 2018 hasta hoy, todos sus regresos al feudo valencianista han estado rodeados del morbo, la expectación y la gran pregunta de lo que pudo haber sido si sus caminos no llegan a separarse. Todo esto se eleva a la máxima potencia en este reencuentro, ya que tanto su continuidad en el Alavés como el inquilino de la portería valencianista son una incógnita.

El capitán alavesista finaliza contrato en verano de 2027 y todavía no ha renovado con el conjunto de Mendizorroza. La opción de volver a casa ha estado frenada en los últimos años en parte por cuestiones económicas, un paradigma que podría cambiar si el Alavés no quiere dejarle marchar gratis de aquí año y medio.

Dimitrievski tiene una cláusula de renovación

Por otra parte, tampoco están nada claros los planes en la portería valencianista. Entre la elevada cláusula de compra y sus dos lesiones, la opción de continuar con Julen Agirrezabala está descartada y Stole Dimitrievski acaba contrato a final de año. El Valencia tiene una opción unilateral para alargar su contrato y está por ver si la ejecuta, si se sienta a renovar para acabar de pacificar la convulsa situación que vivió a final de la temporada pasada y a inicios de esta o si, por el contrario, decide que los caminos de ambos se separen.

Noticias relacionadas

STOLE DIMITRIEVSKI / VCF

Sivera nunca ha escondido la voluntad de volver

El meta valenciano, por último, nunca ha escondido que le gustaría volver algún día al Valencia. El pasado verano, sin ir más lejos, lo confesó antes las cámaras de À Punt: "Algún día si surge la posibilidad... pues bueno, para mí sería un honor, pero ahora estoy centrado en el Deportivo Alavés, en hacerlo lo mejor posible que para ello trabajo cada día. El tiempo dirá", señaló.