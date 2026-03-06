Carla Masip, oro en 1500 m.: "Me hice atleta porque tuve que dejar el fútbol, no había equipos de chicas"

Las castellonense Carla Masip fue una de las grandes protagonistas el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Atletismo Short Track celebrado en el Luis Puig de València. La atleta del Diputación Valencia CA, de 28 años, nacida en Vinaròs y criada en Benicarló, que llegaba como cuarta del ránking nacional, dio la gran sorpresa en la prueba de 1.500 al llevarse el oro y superar a la gran favorita, Marta García. Carla volvió a demostrar en la pista su espíritu luchador, su determinación y capacidad para superar todos los obstáculos. De niña llegó al atletismo por rabia, por la injusticia de tener que dejar el deporte que el gustaba, el fútbol, porque sencillamente, no había equipos de chicas. Se sobrepuso y se convirtió en una brillante atleta. Más adelante la vida le puso otra prueba, una larga lesión que se prolongó durante tres años. Pero Carla tampco se rindió, volvió a darle la vuelta a la tortilla y aprovechó el parón para sacarse las oposiciones de profesora de Educación Física. Ahora compagina su trabajo como profesora con el atletismo de élite.

Ya han pasado varios días desde que lograse el oro en el Luis Puig. ¿Ya lo has asimilado?

Uff, pues cuando lo pienso... no me lo acabo aún de creer, aún no soy consciente, estoy acabando aún de interiorizarlo

¿Cómo fue la carrera? ¿Cuándo viste que podías proclamarte campeona de España?

Me puse yo primera pero era una carrera táctica y lenta, sabía que la gran favorita, Marta García que había ganado el 3000 y quería hacer el doblete histórico conquistando también el 1.500, iba a atacar a falta de bastantes metros porque ella es de distancia más larga. A falta de 1000 metros se puso delante, empezó a endurecer el ritmo y endurecer la carrera. A falta de 350 metros vi que tenía el bronce asegurado y allí ya estaba más que satifecha, iba cuarta del ránking y lograr el bronce ya era un objetivo muy bueno para mí. Seguí tirando ya sin presión y alcancé a la que iba segunda. En ese momento apreté aún más pero para defender la plata, no pensaba en el oro. Apreté tanto para defender esa plata que al salir de la curva, a falta de 50 metros me vi tan cerca de Marta García que ya lo di todo y veía que la iba cogiendo y le pasé, era algo impensable.

Carla Masip, en lo más alto del podio / FACV

¿Fue la carrera de tu vida?

Yo diría que sí, al correr en casa tenía la público de mi parte, desde Vinarós, mi pueblo, vinieron más de 30 personas con pancartas, con bubucelas, no pararon de chilllar, de animarme y eso me dio gasolina extra. Cada vez que pasada por donde estaban ellos se me ponía la piel de gallina.

Una victoria épica / FACV

¿Qué te dijo Marta García después de la carrera?

Me felicitó, se alegró mucho por mí, me llevo muy bien con ella, nos conocemos desde hace muchos años, hemos coincidido en categorías inferiores.

La última vez que había subido al podio en un Campeonato de España absoluto fue en 2018 ¿Es así?

Sí, fue hace ocho años y logré el bronce. Además también fue en el Luis Puig, me da suerte. En categorías menores sí había sido campeona de España en seis ocasiones. El año pasado también había logrado la plata en la milla a nivel absoluto, en ruta pero este oro tiene mucho más valor.

Y ahora, después de este oro ¿cómo te planteas la temporada al aire libre?

Esto me da un plus de motivación de crértelo un poco más pero mis objetivos van a ser los mismos, mejorar mi marca personal y disfrutar de los entrenamientos cada día sin agobios ni presiones. Voy a centrarme en mejorar marcas que es lo que nos puede acercar a lograr medallas al aire libre.

Además de atleta de élite, trabajas como profesora de Educación Física en el IES Leopoldo Querol de Vinaròs. ¿Cómo compaginas ambas cosas?

Lo llevo bastante bien, disfruto mucho de mi trabajo de profesora, es mi vocación y además tengo un horario que me permite compaginar ambas cosas. En el centro me dan facilidades cuando tengo que entrenar mañana y tarde.

¿Qué te dijeron tus alumnos el lunes después de lograr el título de campeona de España?

El lunes cuando fui al instituto estaban todos supercontentos, en cada clase los alumnos me hacían el pasillo, me aplaudían... en el instituto, en los cambios de clase en vez de poner el timbre de cambio de hora, ponían el We're the Champions. Estaban orgullosos de su profe, me decían que me habían visto en la tele.

Carla Masip superó a Marta García, la gran favorita / FACV

¿Es una motivación añadida, poder despertar vocaciones de atleta entre tus alumnos?

Más que eso, me gusta que me vean como una inspiración, demostrarles que con esfuerzo se puede compaginar estudios, trabajo con el deporte. Puedes hacerlo bien en el deporte y al mismo tiempo trabajar o estudiar o en mi caso las tres cosas porque también estoy estudiando un máster. Con esfuerzo y organización se puede hacer todo.

¿Desde cuándo estás en el Diputación Valencia CA? ¿Cuál es tu trayectoria?

En el Valencia es mi segunda temporada, antes estuve en mi club de toda la vida el Club Esportiu Vinaròs al que llegué a los 13 años. Antes estuve en el Baix Maestrat, en Benicarló, desde los 9 a los 13 años.

¿Cómo empezaste en el atletismo? ¿Tenías algún precedente familiar?

No, la verdad es que de niña jugaba al fútbol pero era un equipo mixto, de niños y niñas. El problema es que cuando cumplías más años, ya no había equipos sólo de chicas y tenías que dejar el fútbol o conformarte con ir sólo a entrenar. Eso me frustró mucho porque a mí me gustaba el fútbol pero en esa época no había competiciones solo de chicas, afortunadamente ha cambiado todo mucho. Mis padres me recomendaron que fuera pensando en otro deporte y como una amiga se había apuntado a atletismo, decidí probar y me acabé enganchando. Al principio me daba rabia haber tenido que dejar el fútbol pero poco a poco me fue gustando eso de correr, saltar...

¿Es un sueño factible estar en el Europeo de Valencia en 2027?

Ya me he dado cuenta de que imposible no hay nada. Dependerá de que no me lesione, de que vaya mejorando y también de las rivales. Si tengo la mínima pero estoy la quinta de España no podré ir porque sólo van tres atletas por país. Si puedo ir al Eropeo, estaría la mar de contenta pero si no, no pasa nada, no es algo que me quite el sueño.

Detrás de tu medalla de oro hay también una gran historia de superación porque estuviste prácticamente alejada de la competición durante tres años a causa de una lesión. ¿Cómo fue esa época y cómo lograste volver al máximo nivel?

Cuando salimos del confinamiento en la pandemia, volví a correr pero enseguida empezaron los dolores en el tendón de Aquiles, estuve un año y medio intentado correr pero se inflamaba cada dos por tres el tendón así que decidimos operar. Después de la operación seguía igual de mal, no conseguía recuperarme, no podía entrenar ni competir. En ese tiempo decidí aprovechar para sacarme las oposiones de profesora. Lo logré y empecé a trabajar como profesora en Orihuela, Alicante. Allí conocí a un fisio muy bueno, Armando Gas que es el que me encontró la 'tecla' y me ayudó a superar esta lesión tan larga. A partir de ahí volví a entrenar, a competir...y hasta ahora.

Incluso en un momento tan difícil como el de la lesión, fuiste capaz de darle la vuelta y sacar algo positivo como fue sacarte esa oposición.

Noticias relacionadas

Sí, siempre hay que buscar el lado positivo, no podía entrenar ni competir y tenía que hacer algo, aproveché bien el tiempo.