Éder Sarabia, tras la resolución de la Fiscalía: “Rafa Mir está tranquilo y quiere demostrar su inocencia”
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, asegura que el club está en contra de cualquier falta de respeto y que Mir es un "gran compañero" que se ha ganado el respeto del vestuario
El técnico del Elche, Eder Sarabia, afirmó este viernes en rueda de prensa que su delantero Rafa Mir está “tranquilo” y con “ganas de demostrar su inocencia” tras conocer que la Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido 10 años y seis meses de prisión por un presunto delito de agresión sexual y otro de lesiones cometido en 2024.
“He hablado con él y entiende que es parte del proceso”, dijo el preparador vasco, que valoró la tranquilidad con la que el delantero está llevando este proceso, así como la reciente acusación de tener una actitud racista con Omar El Hilali, jugador del Espanyol.
“Está tranquilo y con su comportamiento y rendimiento lo está demostrando”, añadió el entrenador, que no quiso especular sobre la posibilidad de que se repitan cánticos contra el jugador por parte de las aficiones rivales, tal y como ya sucedió esta temporada en algún estadio.
“No podemos dejarnos influir por lo que otras personas o aficiones puedan hacer. Tenemos que entenderlo, asumirlo y aceptarlo”, comentó Sarabia, que aseguró que esta polémica situación no condicionará sus alineaciones. “Tomaremos las decisiones en base al rendimiento del día a día y a la competencia dentro de la plantilla”, apostilló.
"Mir en un gran compañero"
Sarabia elogió el comportamiento que el delantero murciano ha mostrado desde su llegada al Elche este verano, procedente del Sevilla. “Se ha integrado de forma espectacular, es un gran compañero y se ha ganado el respeto. Es nuestro sexto capitán. Es una persona implicada que nos está ayudando dentro y fuera del campo”, indicó.
El técnico afirmó que cree la versión de Mir de que no realizó ningún comentario racista al defensa del Espanyol y añadió que tanto él como toda la gente del club están en contra “de cualquier tipo de falta de respeto contra un ser humano y los valores del juego”. “Como futbolistas, y con la repercusión que tenemos, debemos dar ejemplo. No vale todo por ganar un partido. Mostramos nuestra repulsa contra cualquier acto de falta de respeto”, insistió.
“En el mundo del fútbol a veces es más fácil emitir un juicio social. Tenemos mayor responsabilidad, pero no voy a dar lecciones porque el primero que se equivoca y quiere cambiar y mejorar soy yo”, concluyó.
