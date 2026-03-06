El Elche-Valencia CF más retro
En la primera "Jornada Retro" de LaLiga, los equipos y los árbitros vestirán camisetas inspiradas en modelos históricos, coincidiendo con la visita del Valencia CF al Martínez Valero en un evento único en Europa
LaLiga celebrará del 10 al 13 de abril próximo la primera "Jornada Retro" de su historia, en la que los clubes de las dos categorías profesionales y también los árbitros saltarán al campo con equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria. En el caso del Valencia CF, coincidirá con la visita al Martínez Valero.
La iniciativa, según LaLiga, quiere ser una expresión tangible de "un legado muy vivo", con la reinterpretación de camisetas históricas para la competición actual y actuar como un puente entre generaciones, para conectar los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol.
LaLiga destacó que será la única de las cinco grandes competiciones europeas en lanzar una jornada de esta magnitud, que fusiona fútbol y moda, con la presentación de una colección el 19 de marzo en La Gran Semana de la Moda Española, como una celebración de su legado más allá del deporte.
La "Jornada Retro", integrada en la campaña "42 legados, 42 formas de ganar", se extenderá más allá de las equipaciones y de los partidos, con la implicación de clubes, talentos, leyendas, patrocinadores y la colección LEGENDS. Su experiencia audiovisual incorporará grafismos adaptados al estilo retro, con una identidad visual específica para el entorno televisivo y digital.
Homenaje a los clubes
Para Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga, la jornada "es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados".
"Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición. Que esta colección se presente en La Gran Semana de la Moda Española es el escaparate perfecto para proyectar esa identidad más allá del terreno de juego y situar el fútbol en el centro de la conversación cultural y creativo", añadió.
