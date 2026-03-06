Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EUROLIGA

Jaime Pradilla: "Me tratan muy bien y valoro todo el esfuerzo que están haciendo por mí"

El ala-pívot taronja explica los motivos de su renovación con el Valencia Basket hasta 2028

Valora el triunfo ante el Zalgiris y espera repetir el domingo ante un rival complicado como el UCAM Murcia

Jaime Pradilla, en el partido entre el Valencia Basket y el Zalguiris Kaunas

Jaime Pradilla, en el partido entre el Valencia Basket y el Zalguiris Kaunas / F. Calabuig

Jorge Valero

València

Jaime Pradilla volvió a ser uno de los jugadores más destacados del Valencia Basket en la victoria de este jueves ante el Zalgiris Kaunas (91-87) en la Euroliga ( con 10 puntos y 6 rebotes) y el propio jugador quiso poner en valor el mérito del triunfo ante un rival potente como el lituano. Eso sí, con su reciente renovación hasta 2028, se refirió también a los motivos de la misma y a sus expectativas de futuro en el club.

"Estoy contento de poder sacar una victoria importante para nosotros y ante nuestro público, pudiendo ayudar al equipo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil hasta el final, que ellos compiten como nosotros, al final se nos han puesto las cosas un poco complicadas, pero hemos mantenido la cabeza y hemos sabido cerrar el partido, por lo que estamos muy contentos con la victoria", relataba el jugador.

Pradilla también valoró su reciente renovación: "Estoy contento aquí, me tratan muy bien, me valoran mucho y yo creo que eso es lo más importante, estamos creciendo mutuamente tanto yo como jugador como el club y a la vez valoro todo el esfuerzo que están haciendo por mí. Era una cuestión de demostrar que estoy contento aquí, que quiero seguir creciendo aquí y estoy contento".

Sobre las posibilidades de clasificación en la Euroliga, el jugador explicaba que "todavía estamos a nivel de porcentaje a un par de victorias de llegar a lo del año de Jaume (Ponsarnau) , pero a nivel de victorias estamos muy contentos porque es la primera vez que conseguimos 20 y con ganas de seguir peleando para estar lo más alto en la clasificación y poder luchar por ese playoff o ese play-in".

Jaime Pradilla, en una entrada a canasta en el partido ante el Zalgiris.

Jaime Pradilla, en una entrada a canasta en el partido ante el Zalgiris. / M. A. Polo / VBC

Próximo rival en Liga

Ahora, Valencia Basket ya piensa en el duelo de este domingo contra UCAM. "En el primer partido de Liga ante el UCAM Murcia demostraron que eran un gran equipo, nos pusieron las cosas complicadas, están haciendo muy bien las cosas este año y sabemos que es un rival muy parecido al Zalgiris, que juega muy dinámico y es duro, tanto físicamente como en el hecho de no irse del partido hasta el final. Sabemos que tendremos que estar ahí los 40 minutos", alertaba.

En cuato al calendario que no para, Padrilla reconocía que "te acabas acostumbrando, este año está siendo mortal con un montón de partidos, pero es lo que nos toca, sabemos que la Liga ACB es muy exigente, igual que la Euroliga y toca levantarnos, coger fuerzas y pelear por el siguiente partido".

TEMAS

