Lucas Beltrán suma trece días sin entrenar con el Valencia CF y apunta a perderse el tercer partido por lesión
El delantero argentino del Valencia CF, Lucas Beltrán, se ha convertido en una pieza fundamental para Carlos Corberán, pero una lesión en el tendón rotuliano le impide jugar desde hace dos partidos
Uno de los jugadores que ha contribuido a la mejora, al menos en cuanto a resultados, del Valencia CF desde que arrancara el año 2026 es Lucas Beltrán.
El punta argentino lleva disputados 1.100 minutos en LaLiga, repartidos en 21 encuentros del campeonato doméstico, donde, además, ha marcado un gol y ha dado dos asistencias. Si bien hasta el parón navideño, Beltrán partía desde el banquillo en la mayoría de los partidos, su buena actuación en el Metropolitano, estadio que ha visto su único tanto, le abrió la puerta de la titularidad ante el Mallorca (1-1), disputando 87 minutos.
Con el nuevo año, Lucas Beltrán se ha convertido en uno de los indiscutibles de Carlos Corberán, siendo titular en todos los partidos, con una media de 70 minutos en cada uno de los siete partidos. Incluso, el técnico de Cheste se llevó una gran pitada de la grada de Mestalla cuando sustituyó al argentino en la derrota ante el Real Madrid.
Tendón rotuliano
Pero Lucas Beltrán suma ya dos partidos (Villarreal y Osasuna) sin jugar por lesión y todo apunta que tampoco estará disponible para recibir al Alavés este domingo (21 horas). El futbolista arrastra molestias en el tendón rotuliano de una sus rodilla, que le ha provocado que acumule ya trece días sin entrenar con el grupo en la Ciudad Deportiva de Paterna, el último este mismo viernes.
Desde su ausencia, Corberán ha apostado por un centro del campo formado por tres hombres, con Guido Rodríduez de pivote, acompañado por Javi Guerra y con Ugrinic más adelantado.
