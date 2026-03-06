Luís Castro: “Creo que es posible, quien no crea no es un problema mío”

El entrenador del Levante, Luís Castro, subrayó este viernes, antes de enfrentarse el sábado al Girona en el Ciutat de València, que cree que pueden lograr la permanencia y añadió que si hay alguien que piensa lo contrario, no es un problema suyo.

“Cuando matemáticamente es posible, todo puede pasar en el fútbol. Creo que es posible. Quien no crea no es un problema mío. Yo por todos los partidos que hemos hecho y por cómo trabaja todo el grupo yo pienso que es posible”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Vamos a jugar contra el Girona y no voy a pensar en nada más porque no tengo tiempo ni es la mejor forma de trabajar. Es un partido muy difícil y tenemos que jugarlo, si ganamos veremos el próximo pero el partido más importante de nuestras vidas es el próximo siempre”, añadió el entrenador del Levante.

Castro insistió en el mensaje de que deben afrontar todos los partidos como una final. “Trabajamos para este partido y todas las semanas trabajamos como si fuera el partido de nuestras vidas. Para muchos estamos en la mejor liga del mundo y tienes que mirar el partido como el partido más importante de tu vida, si no vas al cien por ciento estás muy cerca de perderlo”, recalcó.

Sin mirar estadísticas

Sobre si cree que necesitan ganar dos encuentros seguidos para poder cambiar la dinámica, el entrenador del Levante declaró: “No miro las estadísticas de antes. Lo que tenemos que hacer es ganar mañana, no es más importante porque ganemos dos seguidos sino porque son tres puntos y estamos en una situación que necesitamos puntos. La media de puntos no es tan mala en estos últimos partidos. Es mejor si encadenamos cuatro o cinco victorias”.

El técnico luso analizó al Girona y descartó que el encuentro se pueda parecer al de la primera vuelta, cuando el Levante ganó por 0-4. “Son partidos distintos, son equipos diferentes y es un partido que estuvo bien pero pasaron algunas cosas que dieron más posibilidades al equipo. Al Girona lo conocemos bien, es un equipo que tiene puntos muy fuertes en su juego ofensivo y como todos los equipos tiene debilidades”, indicó.

Además, Castro confirmó la baja por unas molestias del centrocampista francés Ugo Raghouber y lamentó la lesión de Carlos Álvarez, que estará entre tres y cinco semanas fuera de los terrenos de juego por una lesión en el aductor derecho.

“Estaba en su mejor momento, estaba muy bien. Piensa que cuando vuelva va a continuar ayudando al equipo. Son cosas del fútbol. Está con ganas de venir lo antes posible”, indicó Castro, que destacó el nivel en los entrenamientos del camerunés Etta Eyong.

“Ha sido la mejor semana de entrenamiento de Etta desde que estoy aquí. Lo que es muy bueno para mí es que (Carlos) Espí lleva dos semanas muy buenas también. Es muy bueno que estén todos así pero para mí ha sido su mejor semana de entrenamiento de Etta”, resumió Castro, que admitió que Espí es un delantero con “características muy diferentes” al resto.