Newey destapa el 'engaño' de Honda: "No habríamos firmado con ellos de saberlo"

La nueva F1 ha alzado el telón en el GP de Australia con una enorme decepción para Fernando Alonso y Aston Martin. El asturiano ni siquiera ha podido salir a pista en la primera sesión libre y por la tarde ha completado 18 vueltas a casi cinco segundos de cabeza. La situación de Lance Stroll ha sido similar, con un total de 16 vueltas entre las dos tandas y tiempos incluso peores que los de su compañero. El desastre es de tal calibre, que Adrian Newey ya dispara con ‘bala’ a Honda.

El diseñador británico ha ‘dinamitado’ la habitual rueda de prensa de los viernes con los jefes de equipo y ha destapado definitivamente las ‘vergüenzas’ del fabricante japonés. Resumiendo, ha venido a decir que se sienten ‘engañados’ y que de haber sabido antes lo que ocurría en Sakura, no habrían firmado con Honda.

Para empezar, Newey ha explicado que Alonso y Stroll corren en Australia muy limitados y con una ‘espada de Damiocles’ sobre sus cabezas: Ahora mismo sólo les quedan dos baterías operativas, instaladas en los dos coches. Si alguna de ellas falla, se acabaría el fin de semana abruptamente para ese monoplaza.

"Vinimos aquí con cuatro baterías. Tuvimos problemas de acondicionamiento o de comunicación con dos de ellas, lo que significa que, hoy mismo, solo tenemos dos baterías operativas. Dada la tasa de daños en las baterías, es una situación bastante preocupante. Obviamente, esperamos poder superar el fin de semana y arrancar dos coches, pero es muy difícil concretar al respecto en este momento", ha revelado.

Lo más duro de su discurso ha venido a continuación, cuando ha respondido a una pregunta directa: ¿De haber conocido con antelación todos los problemas que se han encontrado, habrían firmado con Honda?. “No”, ha lanzado Newey, que ha reconocido su sorpresa ante el desaguisado que se encontraron en Japón: “Empezamos a darnos cuenta de todo ello en noviembre del año pasado. Fue cuando Lawrance Stroll, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para discutir los rumores que sugerían que la unidad de potencia no estaría lista para la primera carrera. Además de eso, expusieron que había menos gente y que gran parte del equipo original no volvería al trabajo".

Al parecer, cuando Red Bull se enteró de que Honda iba a marcharse para trabajar como socio motorista en exclusiva de Aston Martin, los mejores ingenieros japoneses recibieron ofertas para quedarse a título individual en el poroyecto de Red Bull Powertrains. Y otros séniors optaron por jubilarse, con lo que Newey y compañía se dieron cuenta de que iban a trabajar con un grupo de personal sin tanta experiencia y cohesión como el que trabajaba para Verstappen.

Sin remedio a corto plazo

Según ha reconocido Newey, ni ellos mismos saben cómo puede evolucionar catastrófico proyecto: "Es muy difícil hacer un pronóstico en este momento. Actualmente, el problema de vibración está absorbiendo la energía en todas las áreas. Es algo que debemos intentar solucionar lo antes posible. Creo que Honda tiene una acción muy clara para intentar reducir la vibración que emana de la unidad de potencia. No será una solución rápida", ha advertido.

La incertidumbre sobre los plazos es absoluta: "No puedo comentar con qué rapidez podrán lograrlo, pero ese debe ser el objetivo principal. Una vez que lo superen, podrán empezar a concentrarse en el rendimiento", ha señalado el británico.

Siendo realistas, esta temporada se trata, en primer lugar, de solucionar este problema de vibración para que podamos rodar con fiabilidad, y a partir de ahí, ver cuánto rendimiento pueden aportar al motor de combustión en particular", ha insistido.

"Al mismo tiempo, Honda necesita empezar a trabajar en el motor del 2027, porque está claro que se necesita un gran avance en la potencia del motor de combustión para el 2027 y ese tiene que ser su único enfoque", ha zanjado Newey.