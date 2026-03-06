El Valencia CF renuncia a Aliou Dieng: el club prioriza a Guido Rodríguez y su liderazgo en el campo

El Valencia CF no fichará al mediocentro Aliou Dieng, tal y como ha informado 'Deportes Cope Valencia' y ha podido confirmar Superdeporte. A pesar de que se tenía un preacuerdo con el futbolista nacido en Mali, la operación ha quedado descartada en los últimos días prevaleciendo el criterio del entrenador, Carlos Corberán, que en perspectiva para la próxima campaña prefiere apostar en primer lugar para la demarcación de pivote por el argentino Guido Rodríguez.

Aliou Dieng, centrocampista internacional de 28 años, termina contrato con Al-Ahly SC e iba a llegar libre a la entidad de Mestalla. Del mismo modo que con el neerlandés Justin de Haas, con Dieng, la secretaría técnica contempló en principio el fichaje para el mercado de enero, pero, a la postre, lo aparcó para el verano.

No obstante, a diferencia del central del Famalicao, con el que se acordó un contrato con el Valencia hasta junio de 2030, el fichaje de Dieng no llegará a buen puerto o, al menos, a puerto valencianista. Existía un plazo para descartar la contratación y, finalmente, el club ha decidido ejecutar esta opción tras reuniones de planificación recientes sobre la próxima campaña.

Presentación de Guido Rodríguez y Unai Núnez como jugadores del Valencia CF / L-EMV

La operación se fue enfriando hasta quedar definitivamente desactivada en un movimiento final que, nuevamente, refleja la importancia del entrenador en la construcción de plantilla y en la toma de decisiones del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, llegado a València en julio de 2025.

Carlos Corberán ya fue en enero el gran valedor de que se intentase el fichaje de Guido Rodríguez, pese a las dificultades. El mediocentro argentino aterrizó en Mestalla procedente del West Ham United después de que el club hiciera un esfuerzo económico, aunque solo pudo firmarle hasta el próximo 30 de junio. Entonces, el campeón del mundo con la Albiceleste en 2022 quedará libre.

Rendimiento de Guido Rodríguez

Con el paso de las semanas, el rendimiento de Guido Rodríguez va a más en la posición de pivote, aportando equilibrio, experiencia y liderazgo al centro del campo. Un desempeño que reafirma la postura del Valencia de cerrar un trato con los agentes del futbolista, con los que se está hablando de alargar la estancia en el club con un nuevo contrato. Corberán vislumbra al medio de 31 años -el 12 de abril cumplirá 32- como una pieza idónea para sostener el sistema del equipo.

Ron Gourlay indicó recientemente que el Valencia trabaja con antelación en el mercado y que uno de los fichajes cerrados es el del central Justin de Haas, avanzado por este medio, que se incorporará al equipo para la pretemporada del curso 26/27. Otro de los movimientos que se quiere cerrar cuanto mejor es el de convencer a Guido, además de situaciones pendientes de prolongar como las del portero Stole Dimitrievski o Eray Cömert, quien ha renacido sorprendentemente en sus últimos meses de contrato.

Guido Rodríguez en el estadio de Mestalla / VCF

Corberán, gran valedor de Guido

La intención dentro del club es transformar su actual contrato corto en una vinculación más larga, convencidos de que el argentino puede ser el pivote titular la próxima campaña. En paralelo, no obstante, se estudian alternativas que ofrece el mercado en dicha posición.

Lo de Guido Rodríguez no es una negociación fácil. El salario del futbolista, que dejó el Betis para ir a la Premier League en agosto de 2024, es elevado y supone un obstáculo que el Valencia espera poder salvar. El club confía en que la buena sintonía existente entre las partes acabe reinando, así como que los meses que acabe pasando en València y en Mestalla pesen en positivo en la decisión del mediocentro.

Además, el propio Guido dejó clara su predisposición desde el primer día. En su presentación reconoció abiertamente que por él habría firmado por más tiempo, un mensaje que ahora cobra más sentido.