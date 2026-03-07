Otro golpe al corazón del Levante UD

Otro mazazo en Orriols. El Levante tenía la victoria en la mano cuando el Girona empató en el último minuto del descuento, un golpe directo al corazón del levantinismo. El Ciutat de València ya se preparaba para celebrar seis puntos en dos jornadas, un impulso que habría dejado al equipo de Luís Castro a solo dos puntos de la permanencia. Pero todo cambió en cuestión de segundos.

Antes, el Levante había hecho lo más difícil. Carlos Espí adelantó a los granotas nada más comenzar la segunda parte con un golazo de cabeza, atacando el centro al primer palo con instinto de delantero clásico y marcando los tiempos del salto para batir al portero. El estadio estalló. Pero poco después el partido dio un giro brusco con la expulsión de Olasagasti, que dejó al Levante con diez jugadores y más de media hora por delante.

A partir de ahí tocó resistir. El equipo de Luís Castro se defendió con orden, sacrificio y una dosis de épica que encendió al Ciutat. El Girona empujó con todo y el Levante aguantó cada embestida mientras la grada acompañaba con un aliento constante.

Pero el golpe llegó en la última jugada. Joel Roca marcó el empate en una acción que inicialmente pareció invalidada por fuera de juego, ya que Vanat parecía intervenir en la jugada. Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR, el árbitro comprobó que el balón había sido desviado previamente por un defensa del Levante, lo que habilitaba el tanto. El gol subió al marcador y el silencio cayó sobre el Ciutat. De la victoria soñada al empate más cruel en el último suspiro.