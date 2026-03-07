El idilio de Quique con Mestalla

Han pasado más de 40 años desde el debut oficial de Quique Sánchez Flores como jugador en Mestalla. Sucedió en la octava jornada de la Liga 84-85, y aquella noche, -sábado 20 de octubre de 1984-, el Valencia y el Atlético de Madrid empataron sin goles. En los banquillos se sentaban Roberto Gil y Luis Aragonés. Quique disputó los 90 minutos y salió bien librado del exigente examen que tenía: el marcaje de Hugo Sánchez. El mexicano se encontró con un defensa que actuaba con limpieza y rapidez, al que no pudo superar.

Aquella era la cuarta actuación del Valencia como local en el campeonato. Quique no pudo participar en las tres anteriores al encontrarse cumpliendo sus deberes militares. La primera cita acabó con una goleada polémica: 5-1 al RCD Espanyol, una jornada condicionada por la huelga de los futbolistas profesionales. A continuación vino una derrota por la mínima frente al Betis. Después, llegó un meritorio triunfo por 2-0 ante la Real Sociedad de Arconada y compañía. Robert, que le tenía tomada la medida al extraordinario portero donostiarra, hizo los dos goles en apenas diez minutos antes del descanso.

Quique sobre Hugo Sánchez en su debut en Mestalla en 1984 / Igualada

Antes de su bautismo en Mestalla, el lateral madrileño se había estrenado oficialmente en la primera jornada de Liga, con triunfo en el feudo del Elche por 0-1. Desde el Martínez Valero partió raudo hacia el cuartel de Rabassa para iniciar el período de instrucción militar obligatoria. Una vez cumplido, Quique pudo reintegrarse con normalidad en el día a día del equipo y se afianzó como titular indiscutible. Quién se lo iba a decir a aquel chaval que pasaba sus veranos en la Pobla de Farnals y suspiraba por asistir como espectador al Trofeo Naranja en agosto.

En la edición del torneo de 1984 tuvo lugar su primera aparición sobre el césped de Mestalla; frente a un rival de tronío, el River Plate, en el que sobresalía la figura del uruguayo Enzo Francescoli, “El Principito”, que se presentó ante el debutante con un caño que dejó a Quique desconcertado. Por delante quedaban 25 minutos para la conclusión. El novel no se descompuso, superó la prueba, y confirmó la conveniencia de su fichaje. Procedente del Pegaso, club madrileño de tercera división, ya había destacado como internacional en las selecciones inferiores. Los técnicos valencianistas lo habían seguido y lo conocían a la perfección.

Personalidad demostrada

Antes de cerrarse el fichaje, avalado por Vicente Guillot y Enrique Buqué; el entrenador, Roberto Gil, y el gerente, Salvador Gomar, se desplazaron a Alzira para verlo en acción en el partido de ascenso a 2ª B. Su espléndida actuación y la personalidad demostrada disiparon cualquier duda. Quique, valencianista desde niño y apadrinado por Alfredo di Stéfano, veía cumplido su sueño de infancia.

Aquel verano, tras la Eurocopa en la que España perdió la final ante la Francia de Platini, el Valencia preparó a conciencia el ejercicio con una plantilla reforzada con gente joven y prometedora, como Arroyo, Vicent Cuxart, o Jon García, aunque el que más rápido se adaptó al reto fue Quique. La gran apuesta fue el delantero Wilmar Cabrera, fichado del Nacional de Montevideo. Su presentación resultó inmejorable, un triplete al Hamburgo para conquistar el Naranja en la última jornada del torneo triangular.

Quique Sánchez Flores, con la camiseta del Valencia en 1993 / L-EMV

Quique SF estuvo enrolado en la disciplina valencianista durante diez ejercicios. El primero acabó con el equipo en media tabla, a un paso de entrar en Europa, aunque agobiado por la situación económica que terminaría por pasar factura un año después. Roberto abandonó el banquillo y fue reemplazado por un técnico prometedor, Valdez, que al frente del filial y del juvenil, había desarrollado una excelente labor. Sin embargo, un cúmulo de adversidades terminaron por empujar al equipo al descenso. En esa desgraciada campaña 85-86, Quique se estrenó como goleador en Mestalla; fue ante el Hércules, en una tarde lluviosa y con el césped convertido en una piscina. Los locales se impusieron por 3-1, un triunfo que aún les daba vida para evitar lo peor.

Pese a jugar en segunda, Quique fue llamado a la selección sub 21 que venció a Italia en la final de la Eurocopa; marcó 9 goles en Liga, y se convirtió en un baluarte indiscutible de una escuadra que cumplió con las expectativas. El Valencia volvió a primera de la mano de Arturo Tuzón en la presidencia y Di Stéfano como entrenador. En el verano de 1987 Jesús Gil y Gil se propuso ficharlo para su rutilante proyecto en el Atlético, donde destacaban las figuras de Futre en el campo y Menotti en el banquillo. Sin embargo, el club de Mestalla resistió el órdago y apostó por su continuidad.

Noticias relacionadas

Una inoportuna lesión en Mestalla ante el Celta le impidió acudir a la Eurocopa de Alemania 88, y posteriormente, con Víctor Espárrago en la dirección técnica, Quique experimentó un crecimiento imparable a la par que el Valencia se situaba, como corresponde, en la cúspide del fútbol español. Su despedida de Mestalla como valencianista fue triunfal, dos goles al Valladolid en la victoria por 5-1 en la penúltima jornada de la Liga 93-94.