Luís Castro: "Vamos a seguir peleando contra todo y contra todos"

El entrenador del Levante, Luís Castro, rechazó hablar de la explicación recibida sobre el gol en el minuto 93 del futbolista del Girona Joel Roca, que fue anulado por fuera de juego pero validado tras la revisión en el VAR y que supuso el empate definitivo del partido disputado este sábado en el Ciutat de València.

«Próxima pregunta», respondió tras varios segundos de silencio. «Vamos a seguir peleando contra todo y contra todos», afirmó después un Castro en rueda de prensa que recordó que no habla de los árbitros porque si no «debería recordar muchas acciones de otros partidos».

Sobre el empate a última hora y lo que puede suponer en el vestuario, Castro insistió en «seguir luchando». «Va a hacer daño hoy y mañana, pero después habrá terminado. Tenemos que seguir peleando. Hemos estado bien contra un muy buen equipo y que normalmente tiene más el balón y crea muchas ocasiones», valoró el técnico luso.

Castro también habló sobre la expulsión por roja directa de Jon Ander Olasagasti: «Es una decisión arbitral que ha caído para ellos. Olasagasti no lo ha hecho a propósito. Nosotros ganamos y perdemos juntos. Lo que ha intentado es recuperar el balón y no tiene que sentirse responsable de nada porque el responsable de todo soy yo».

El entrenador del Levante elogió a Carlos Espí, autor del gol de su equipo: «Ha tenido una oportunidad y ha marcado. Tenemos que buscarlo más veces porque es muy fuerte dentro del área y está trabajando muy bien. Se está ganando un hueco por mérito suyo».