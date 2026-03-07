Mestalla, un fortín para la afición pero no para el Valencia CF: el estadio supera el 90 % de ocupación y lidera el ranking de LaLiga

La fidelidad de la afición del Valencia CF es el mayor patrimonio del club a lo largo de sus 107 años de historia. Esta temporada, además, el valencianismo está haciendo una demostración extra de fe en tiempos de crisis prolongada bajo la administración Lim. Mientras el equipo compite por la permanencia en Primera división después de 26 jornadas, la afición de Mestalla ofrece el porcentaje de lleno en su estadio más elevado de todos los de LaLiga.

La devoción del valencianisimo por su equipo, en las buenas o en las malas, está más que probrada. No obstante, en la presente campaña se supera un poco más. Mestalla registra su media de asistencia más elevada desde que el público regresó, sin restricciones de aforo, a los campos de fútbol avanzada la temporada 2021/22 tras la pandemia de coronavirus. El feudo de la Avenida de Suècia roza un promedio de 45 000 espectadores. En concreto, 44 725, según datos recogidos por la competición.

El campo con el porcentaje de ocupación más elevado

Solo clubes con estadios de mayor capacidad -Real Madrid, Atlético, Betis y Athletic- se sitúan por delante en lo referente a la media de espectadores presentes en cada jornada. Pero ninguno lo hace en la tasa de ocupación, donde, con el 90,5 %, el Valencia está por encima de Athletic (90,1), Madrid (87,4), Osasuna (87,2), Atlético (86,8), Barcelona (85,5) y Betis (84,6). Todas ellas, entidades que compiten por objetivos mayores en la clasificación de la liga española. Y, cuatro de ellas, en las competiciones europeas.

Búscate en las gradas de Mestalla durante el entrenamiento del Valencia CF /

El Valencia CF -dirigentes, jugadores y cuerpo técnico- están en deuda con el rendimiento de su hinchada. En el último lustro, en que ha luchado por evitar un descenso a Segunda por tres veces, Mestalla ha sido el escenario donde el equipo se ha agarrado a la vida entre la élite de la Liga. Un espacio de oxígeno, más allá del runrún lógico en momentos determinados por la ausencia de éxitos y objetivos claros, o decepciones flagrantes como en la debacle ante el Real Oviedo, que ha compensado una trayectoria horrible como visitante extendida a lo largo del tiempo. Como ejemplo, ahí están los 20 sobre 29 puntos que en el actual curso se han obtenido jugando en casa.

Mestalla, ¿un fortín de LaLiga?

Este contexto ha construido un aura de fortaleza en Mestalla que la realidad objetiva de los hechos desaprueba. En las últimas cinco temporadas, el Valencia se ha quedado lejos de convertir su estadio en el fortín que era antaño. Como local, los blanquinegros no han destacado sobre el pelotón de LaLiga. Ni siquiera atendiendo únicamente a los partidos jugados en València, habría acabado alguna de las campañas disputadas desde la 21/22 entre los siete primeros. De hecho, la media de puntos más elevada en los 19 partidos jugados en casa en este tiempo son los 1,63 por partido de la pasada campaña. Entonces, la reacción obrada con Carlos Corberán hizo que los blanquinegros finalizasen la competición con 31 puntos como el noveno mejor local de la competición.

Valencia CF en Mestalla Valencia CF La evolución del Valencia en Mestalla Los puntos sumados por el conjunto valencianista como local en LaLiga reflejan una mejoría sostenida en las últimas campañas, con la temporada 2025/26 todavía en curso. Mejor registro 31 Puntos en la temporada 2024/25, el mejor dato del periodo comparado. Media más alta 1,63 Puntos por partido en la campaña 2024/25. Curso actual 20 Puntos en 2025/26, con una media de 1,53 por encuentro y 10ª posición. Temporada Puntos Puntos/partido Posición 25/26 20 1,53 10º 24/25 31 1,63 9º 23/24 30 1,57 9º 22/23 29 1,52 12º 21/22 26 1,36 14º

Por el momento, las victorias contra Espanyol y Osasuna en dos de las últimas tres citas en Mestalla han mejorado los números hasta colocar la media de puntuación en 1,53. Además, este domingo por la noche el conjunto che tendrá la oportunidad de seguir escalando y superar los 21 puntos en 14 jornadas de la temporada pasada por estas fechas. El choque contra el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores, nuevo técnico babazorro, se presenta, en consecuencia, como la oportunidad de dar un giro a la triste temporada que se encadena rebasando la treintena de puntos y, al mismo tiempo, corresponder en la medida de lo posible tanta lealtad por parte de la parroquia valencianista.

La visita del Alavés es el primer duelo de la serie final de seis encuentros en Mestalla. Con dos partidos posteriores lejos de casa -Oviedo y Sevilla- un tropiezo todavía podría complicar las cosas en clave permanencia. Así que el vestuario sabe de la importancia de ganar el domingo con la afición de testigo y sumar tres puntos de tranquilidad y agradecimiento para el valencianismo antes de recibir en casa al Celta de Vigo el 5 de abril. Después, completarán los desplazamientos a Mestalla el Girona, a finales de abril, y Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona en el mes de mayo.

Partidos como local hasta el final de Liga

8/03 Valencia - Alavés

5/04 Valencia - Celta

26/4 Valencia - Girona

3/5 Valencia - Atlético

13/05 Valencia - Rayo

24/5 Valencia - Barcelona

Noticias relacionadas

Seis enfrentamientos con los que todavía el equipo podría superar el pobre récord de puntos como local de los años posteriores a la pandemia, los 31 puntos de 2025. Mestalla pone pasión a millares cada 15 días en la Avenida de Suècia, y el equipo le debe una cantidad de puntos superior a la que le ofrece. La redención comienza este domingo contra el Alavés, rival que persigue a los de Corberán con dos unidades menos.