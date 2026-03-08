Andrés Feliz da una victoria agónica al Madrid

Una acción final de Andrés Feliz dió la victoria al Real Madrid en la pista del DreamLand Gran Canaria (80-82) en un duelo que pudo caer de cualquier lado, aunque el base dominicano tomó el balón final con 10 segundos en el electrónico y resolvió para los blancos. El partidazo del ex blaugrana Mike Tobey (22) no fue suficiente para que los de Jaka Lakovic sorprendieran al líder.

Buen inicio del Gran Canaria con un inspirado Mike Tobey, con 12 puntos de los 14 de su equipo al inicio, que lograba anotar desde fuera, y obligando a Tavares a salir a la ayuda (14-7). El ex del Barça dominaba la zona, agotaba al pívot caboverdiano y los blancos, muy espesos en el arranque, veían como los de Jaka Lakovic les pasaban por encima en esos primeros minutos (16-7).

Scariolo movía el banquillo buscando la reacción de los suyos, pero Gran Canaria seguía jugando con dos marchas más y el técnico italiano tuvo que parar el encuentro porque los locales seguían muy inspirados (23-12). La máxima del Gran Canaria llegaba a los 13 puntos (25-12) aunque el Madrid reaccionó en los minutos finales del cuarto para rebajar la renta a solo cinco (25-20) sin duda todo un logro para los blancos tras su desastroso inicio.

Dos triples consecutivos de Okeke y Llull acercaban a los blancos a tres puntos (30-27) con un Madrid más centrado en defensa y encontraba el aro canario con Len en la zona y el veterano base madridista. Los de Lakovic ya no anotaban con tanta facilidad y el Madrid lograba darle le vuelta con un parcial de 5-19 (30-31).

Un parcial blanco demoledor

Los blancos se sentían superiores, moviendo bien el balón y tomaban el control del duelo con un acertado Campazzo (32-39) y obligaba a Lakovic a parar el duelo. Pero el Madrid no estaba dispuesto a parar, y la diferencia fue subiendo con fáciles transiciones de los visitantes (32-41).

Tavares también aportaba en ataque, y los de Scariolo vivían muy cómodos en ese segundo cuarto de claro color blanco (35-43). Al descano, el Madrid le dió la vuelta al partido doblando a los canarios con un parcial de 13-26 (38-46).

En la reanudación, Gran Canaria trataba de reaccionar con un gran Tobey luchando ante Tavares aunque las vías de agua de los de Lakovic venían por todas partes (42-50). Abalde se añadía a la fiesta blanca con cinco puntos consecutivos y la renta visitante se iba a los 13 (42-55) obligando a Lakovic a parar el duelo, que se le escapaba a su equipo.

Gran Canaria no se entrega

La diferencia crecía a los 16 tras triple de Campazzo (42-58) aunque Gran Canaria no bajaba los brazos con Brussino liderando a los locales, y llegaban vivos al cuarto final (56-62) al imponerse en el tercer parcial (18-16).

Gran Canaria no dejaba irse a los blancos, que con la ayuda de la afición, se metían de pleno en el duelo con un parcial de 10-0 tras canasta de un inspirado Tobey ante el delirio del Gran Canaria Arena que veía posible la victoria (68-69).

El Madrid no cedía (70-73) aunque los locales estaban dispuestos a morir matando en los dos minutos finales con el apoyo de su afición (75-75). Abalde, con un dos más uno, devolvía el control al Madrid (75-78) pero el partido estaba abierto (77-78). Albicy recibía una falta rozando la antideportiva de Feliz, que los colegiados no la vieron así. Robertson fallaba el tiro libre y todo igualado a 1:20 del final (78-78).

Campazzo anotaba dos tiros libres y Pelos respondía a 19 segundos del final (80-80). Feliz