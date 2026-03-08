Arbeloa resucita la olvidada cantera del Real Madrid

Si se deja fuera de la ecuación a Asencio (23 años) y Gonzalo (21), que están en su primera temporada en el primer equipo, el último canterano del Real Madrid que se consolidó tras ascender directamente del Castilla fue Nacho Fernández (36), quien debutó en 2010 y actualmente apura su carrera deportiva en Arabia Saudí. Entre quienes se hicieron un hueco tras hacer la mili fuera aparecen Dani Carvajal (34), Lucas Vázquez (34) o, actualmente, Fran García (26), aunque su futuro próximo en el Bernabéu parece oscuro.

Hace años que el Real Madrid utiliza su cantera como una vía de ingresos por traspasos más que como un granero de futbolistas para el primer equipo. El pasado verano, de hecho, ingresó unos 25 millones en traspasos por seis canteranos por los que se reserva opciones de recompra, una cifra similar a la del verano de 2024.

César Palacios, en el Celta-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

En las últimas semanas, sin embargo, algo ha cambiado en el Madrid. En buena medida, porque el aluvión de bajas que padece la plantilla blanca fuerza el recurso a los futbolistas del Castilla, pero también por la voluntad de Álvaro Arbeloa de confiar en los jugadores a los que dirigió antes de relevar a Xabi Alonso hace casi dos meses.

"Creo que tenemos una cantera que debemos valorar mucho más. Aquí vienen los mejores jugadores del mundo, pero tenemos canteranos de muchísima calidad", reividicaba el técnico salmantino en viernes, tras la agónica victoria en Balaídos, con un gol de rebote de Valverde en el descuento.

Pitarch, Palacios, Cestero...

Contra el Celta, Arbeloa utilizó a tres jugadores con ficha del Castilla. Thiago Pitarch (18 años), la joya de la corona, fue titular por segundo partido consecutivo. Ya con 1-1 en el marcador, el primer cambio de Arbeloa fue introducir en el campo al mediapunta César Palacios (21), hijo de quien fuera futbolista de Osasuna y Numancia en los años 90 y 2000. El último relevo fue el también centrocampista Manuel Ángel Morán (21).

Jorge Cestero, canterano del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

En total, Arbeloa ya ha tirado de seis canteranos en sus 12 partidos como entrenador del Real Madrid. Además de los tres ya mencionados, el mediocentro Jorge Cestero (19) ha participado en cuatro encuentros; el lateral derecho David Jiménez (21) lo ha hecho en dos; y el centrocampista Daniel Mesonero (20) tuvo su alternativa en los minutos finales de la goleada al Mónaco. Todavía con Xabi Alonso en el banquillo del Bernabéu, debutó el lateral izquierdo Víctor Valdepeñas (19).

Entre todos ellos, Thiago Pitarch es el proyecto más sólido. El centrocampista de Fuenlabrada ha dejado buenas sensaciones contra el Getafe y el Celta, siendo titular en ambos compromisos. "Se está ganando los minutos, no es una cuestión de mi confianza, es cuestión de su fútbol. Hay que darle muchísimo mérito a lo que ha hecho hoy, por la personalidad que tiene, el esfuerzo y esa capacidad de presionar una, dos o tres veces seguidas. Cómo quiere el balón, cómo no se la quitan cuando está presionado y cómo intenta siempre buscar la mejor opción", le elogiaba Arbeloa el viernes. Resta ver si el técnico hace honor a sus palabras apostando por él este miércoles ante el Manchester City, en una cita de primer orden.