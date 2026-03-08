Paco Alcácer vuelve a casa: De Dubai a Mestalla
El exjugador del Valencia y su familia, residentes en Dubai, han adelantado de urgencia su clásica visita de Fallas ante el peligro que vivían por los bombardeos. Aterrizó el sábado y una de sus primeras paradas ha sido Mestalla
Andrés García
El Valencia-Alavés se ha jugado con un espectador de lujo: Paco Alcácer. El exjugador del Valencia CF y su familia, residentes en Dubai, han adelantado de urgencia su clásica visita de Fallas ante el peligro que vivían por los bombardeos de la guerra entre Irán y EEUU-Israel. El de Torrent aterrizó el sábado y una de sus primeras paradas en la ciudad ha sido Mestalla, tal y como han captado las cámaras de SUPER.
Alcácer, retirado desde hace casi un año, vive en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) junto a su familia. La gran metrópoli del Golfo Pérsico está en alerta desde que se desató la guerra. Los aeropuertos mantienen operaciones limitadas, las defensas antiaéreas permanecen activas y las autoridades han pedido a la población seguir únicamente información oficial ante el aumento de rumores en redes sociales.
Valencianismo en vena
Paco se siente un valencianista más. El delantero, objeto de las críticas de la afición por su polémica salida al Barcelona, siempre ha declarado su amor eterno al club de Mestalla. "Todos tenemos un equipo por el que laten nuestros corazones. Para mí es el Valencia desde mi infancia. Nada va a cambiar eso", repitió en todas y cada una de las entrevistas durante los últimos años.
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
- Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
- Paralizan los trabajos de regeneración de las playas del Marenyet y l'Estany de Cullera por el temporal
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias