El Valencia decide su futuro inmediato ante el Alavés

El partido de esta noche en Mestalla no es un encuentro más para el Valencia CF. Frente al Deportivo Alavés tiene en su mano algo más que la posibilidad de sumar tres puntos, tiene la potestad de ser dueño de su propio destino, de decidir qué tramo final de temporada quiere vivir, uno agónico o uno en el que buscar quedar lo más arriba posible. Los resultados de la jornada de sábado han sonreído a los de Carlos Corberán, que tienen ante sí la opción de abrir una brecha importante con la zona de descenso: hasta siete puntos podría ‘meterle’ al Mallorca si consigue doblegar a un viejo conocido como Quique Sánchez Flores.

La envergadura de la cita y la posibilidad de afrontarla en Mestalla, con su gente a favor, obliga al Valencia a tomarse el partido como una final. Perder le mantendría anclado a una lucha que, lamentablemente, le ha tocado sufrir demasiado en los últimos años... Pero una victoria puede hacer al equipo ver el mundo con otros ojos a nivel clasificatorio y con la posibilidad de pujar por una zona más alta de la tabla.

No será un encuentro fácil por infinidad de factores. El Alavés se está mostrando como un equipo correoso esta temporada y cuentan con el factor motivacional de tener nuevo entrenador. Y no cualquiera. Ante el contratiempo de perder al Chacho Coudet, camino de River Plate, los babazorros han firmado posiblemente a la mejor opción libre del mercado, un Quique Sánchez Flores especialista en el fútbol español.

Con todo y con esto, la victoria valencianista frente a Osasuna fue un chute de moral en un momento complejo. El Valencia está siendo irregular los últimos dos meses, pero ha sido capaz de sacar adelante los encuentros contra rivales de ‘su liga’ y no hay rival más parejo que los blanquiazules (un punto menos en la tabla). La oportunidad de encadenar dos partidos seguidos como local contra dos contrincantes de su nivel es un punto clave en un calendario que se ‘empina’ al final y que los de Corberán buscarán aprovechar al completo certificando esta noche el seis de seis en Mestalla.

Al margen de los resultados, en todo caso, las sensaciones han mejorado en el último mes especialmente en términos de orden y seguridad defensiva, contando con el agitador Umar Sadiq en ataque para sacar petróleo de todas las acciones. En ese sentido, Corberán podría apostar por mantener esa estructura con un Guido Rodríguez que se ha hecho dueño del centro del campo, un Filip Ugrinic que le suma densidad y un Javi Guerra que está en pleno camino hacia confirmar su reacción. En el once, de hecho, hay pocas dudas si no hay ningún problema físico de última hora y los mismos que jugaron contra Osasuna gana enteros para repetir.

Beltrán sigue siendo baja

Para el partido, Corberán no podrá contar con los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, ambos dados de baja en la competición, José Copete y Julen Agirrezabala. Tampoco estará disponible el delantero argentino Lucas Beltrán, que arrastra unas molestias en el tendón rotuliano que le harán perderse su tercer partido consecutivo.

Corberán podría contar por primera vez con el lateral derecho Renzo Saravia, que ha seguido un plan de entrenamiento personalizado

«Sin fecha para Lucas Beltrán»

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, subrayó ayer la importancia ganar otra vez hoy. «Nos hace muchísima ilusión ganar dos partidos seguidos. Somos consientes de la importancia que va a tener Mestalla para que el equipo sume puntos y escale posiciones», aseguró.

¿Cuándo estará recuperado Lucas Beltrán?: «Es difícil responder, no puedo ni tener yo una fecha. La evolución depende de la tolerancia al dolor del jugador. Cuando el tendón se irrita es muy doloroso e impide hacer las acciones explosivas del fútbol. Ya está en campo con readaptadores», dijo.