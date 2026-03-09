Carlos Espí va lanzado hacia la selección sub21

Los argumentos de permanencia en Primera División para el Levante se balancean tras el cruel empate ante el Girona, sufrido en el tiempo de descuento y de forma desafortunada. A Orriols, por mucho que le sirva para recortar distancia con la salvación, le duele el revés por la urgencia clasificatoria, pero siente que tiene posibilidades de revertir su situación actual al presenciar, con tintes de emoción, a su nueva referencia en la delantera, quien ha dejado atrás su etiqueta de promesa para convertirse en un atacante dispuesto a dominar el futuro con sus cualidades, cada vez más escasas en el mundo del fútbol. «Puede ser un caso muy serio en el futuro», aseguró Luís Castro en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Girona.

Pese a ello, el canterano del Levante ya es un futbolista de presente. Sus 20 años no son un impedimento para demostrar que la élite es el escenario donde mejor se desenvuelve. Nunca, ni cuando le abrieron la puerta del Ciutat para buscar minutos lejos de València, dudó de sus facultades, y su apuesta por crecer bajo los colores que le han visto crecer, sin atender intereses en forma de cesión, le ha llevado a convertirse en el ‘9’ al que el Levante se agarra para permanecer en Primera División... y a aspirar a defender la elástica de la Selección Española sub21.

Según pudo saber Superdeporte, el nacido en Tavernes de la Valldigna se encuentra en la prelista del equipo comandado por David Gordo para representar al combinado nacional a lo largo del parón por compromisos internacionales de este mes, donde España jugará frente a Chipre y Kosovo, partidos correspondientes a la fase de clasificación de la Eurocopa de 2027. Estrenando convocatoria con su país en 2024 a través de la sub19, el nombre de Carlos Espí irrumpe, esta vez, en el escalón previo al combinado absoluto, codeándose con grandes talentos y jugadores que apuntan a ser tendencia el día de mañana.

Argumentos de sobra

Razones no le faltan a la RFEF para fijarse en Carlos Espí. Su fortaleza física, acompañada de 194 centímetros de altura que lo definen como un delantero imponente, le convierte en un rematador nato, en un dolor de muelas para las defensas rivales y en una amenaza de área que, tras generar todos sus goles partiendo desde el banquillo, demostró frente al Girona que también tiene capacidad para perforar porterías rivales desde el inicio. De hecho, sus tres goles en los dos últimos partidos lo catapultan a un ratio anotador de prestigio: marca un tanto cada 100 minutos (4 en 400) y solo le superan Robert Lewandowski (1 gol cada 93’) y Kylian Mbappé (1 diana cada 88 minutos). Ante la falta de anotaciones en clave granota, Carlos Espí se erige como el delantero referencia en el Levante mientras despierta interés en la Selección Española sub21.

«Fue muy duro»

El jugador del Levante UD, Víctor García, aseguró que el gol del Girona «fue un momento muy duro. Estábamos convencidos de conseguir los tres puntos y ha sido un palo duro, pero creo que el equipo se va a levantar, va a competir en Vallecas y va a sacar los tres puntos», dijo.

«El centro fue de la banda izquierda, yo la peiné y justo cuando iba a peinar el jugador creo que Vitor Reis se apoyó sobre mí, no se si con una mano o con dos. El árbitro solo vio el fuera de juego en el VAR. Yo se lo comentó varias veces, Dela también. No lo revisaron», explicó contrariado.

«Tenemos clarísimo que vamos a pelear juntos de aquí al final y no nos vamos a rendir, sobre todo con nuestra gente, el apoyo que nos están mostrando. Creo que es lo mínimo que debemos hacer», aseguró el futbolista del Levante UD al final del encuentro.