Duro: "Esto es el Valencia y hay que tirar hacia arriba"

Hugo Duro señaló al final del partido que el equipo está trabajando bien y que poco a poco están llegando los resultados. El delantero destacó el carácter del grupo y la capacidad de reacción que mostró el Valencia durante el encuentro, especialmente después de verse por detrás en el marcador en dos ocasiones. Además, aseguró que en la jugada del penalti a favor del Valencia le estaban agarrando claramente y que el jugador rival se desentiende por completo de la pelota.

«Yo creo que no se puede decir que el de ellos es claro y el mío no, o al revés. Creo que al final el defensa no está mirando la pelota en ningún momento. Me tiene cogido todo el rato y me suelta cuando remato y aún así me tiene agarrado. Entonces, igual que el primero (a favor del Alavés) creo que si lo pita el árbitro se puede pitar», señaló el delantero del Valencia, que fue el encargado de transformar el lanzamiento desde los once metros en los últimos instantes del partido.

Preguntado si con la victoria empieza a cundir la sensación de que el equipo ya se está quitando rivales directos de encima en la clasificación, Hugo Duro prefirió rebajar la euforia y recordó que el vestuario está centrado únicamente en seguir sumando. «Nos da la sensación de que estamos haciendo las cosas bien y pensamos en el Oviedo e ir a ganar porque esto es el Valencia y hay que tirar para arriba», señaló.

Noticias relacionadas

El jugador valencianista también se mostró muy satisfecho con la reacción del equipo durante el partido. «Yo creo que el cero a uno llega muy pronto. Salimos del descanso genial y creo que cuando estaba bastante bien el equipo… Es verdad que el cansancio ya hacía un poco de mella y nos han podido salir un par de veces y nos dan otro golpe. Pero aun así el equipo ha continuado con la lucha hasta el final», explicó.