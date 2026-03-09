Otra exhibición taronja en el Roig Arena (110-84)

El Valencia Basket sumó una nueva victoria en el Roig Arena ante el UCAM Murcia por 110-84 en un partido en el que empezó dominando desde el primer segundo de juego.Los taronna se mantienne segudnos en la tabla a la caza del Madrid y meten tierra de por medio con el Murcia, rival directo, al que ya aventajan en 2 victorias y además se llevan el average con los murcianos ante los que habían caído por 12 puntos en la primera vuelta.

Una victoria que se fraguó con el liderazgo una vez más de Jean Montero y que se encauzó ya en un fulgurante primer cuarto. Los taronja salieron lanzados y con su principal arma, el triple, como bandera. Los primeros 12 puntos locales llegaban con 4 triples a cargo de López-Arostegui, Reuvers, Pradilla y Badio. El marcador se estiraba desde los primeros compases 12-2. La primera canasta taronja de 2 llegaba de la mano de Badio y además, también premiada con un tiro libre adicional aunque el exterior del Valencia Basket no lo aprovechaba. Hasta 5 triples consecutivos de 5 intentos llegaba a anotar un Valencia Basket brillante que se divertía en la cancha. En el minuto 3 el marcador reflejaba un inapelable 16-2, y un nuevo triple de Pradilla lo dejaba en 19-2.

El UCAM Murcia se encomendaba al extaronja Radebaugh para intentar frenar la sangría de puntos pero no era suficiente y los taronja seguían dominando a placer. Entraban de Larrea y Costello, el banquillo se movía pero la eficacia taronja no bajaba. Sólo durante unos tímidos instantes el VAlencia BAsket parecía perder algo de chispa y el UCAM se rehacía tímidamente. Pero el marcador seguía dominado por el Valencia Basket que también controlaba el rebote ofensivo. Con 30-19 se cerraba el primer cuarto.

Dominio continuo

En el segundo acto Pradilla lograba la primera canasta 32-19. Los tarona seguían apostando por un juego rápido y por una intensa defensa. Aunque el UCAM lograba ponerse a sólo 10 puntos con un triple de Emmis, el Valencia BC asestaba otro rápido hachazo con un triple con la firma de Montero Una recuperación en defensa, segudida de una espectacular asistencia de López-Arostegui a Costello que remataba la acción con un mate, volvía a levantar a la grada y a poner al valencia BAsket con una renta de 15 puntos. La venajtaja local seguía creciendo. El Valencia Basket exhibía pontencial con un de Larrea especialmente inspirado. Juego rápido y efectivo ante el que nada podía hacer el UCAM Murcia. Al descanso se llegaba con 55-39.

El Murcia salía más intenso en defensa en el tercer cuarro y el Valencia Basket no anotaba ahora con tanta facilidad, es permitía que los visitantes se pusieran de nuevo a 10 puntos (57-47). El juego se endurecía, el Valencia BC también se mostraba más contundente en defensa y recuperaba pronto el dominioi total. Los taronja recuperaban su rtimo rápido y liderados por un Montero brillante que lograba seis puntos conseutivos, de nuevo estiraba la renta con comodidad. Sako tenía el honor de poner los 20 puntos de ventaja en el marcador 71-51 min 25. El partido estaba roto, la renta local seguía creciendo y el Murcia se desesperaba. El Valencia Basket jugaba a placer.

Badio ponía el 88-59 dejandoi la renta local rozando los 30 puntos. Era Costello, con un mate el que rubricaba esa ventaja poniendo el 80-60. Con 90-62 acababa el tercer acto.

El cuarto sólo servía para ratificar el dominio taronja. El Valencia Basket tardaba en anotar hasta 4 minutos y era Montero el que con un nuevo triple rompía la sequía Pero era sólo un espejismo, a partir de ahí comenzaba otra fiesta taronja. Un festival anotador sólo empañado por la acción de Cacok que agarraba de malas formas a Montero por el cuello luchando por un balón. La acción enfurecía al público y se saldaba con sendas faltas antideportivas.

Con la afición ahora apretando aún más, el festival taronja continuaba ante la desesperación murciana. La renta local seguía creciendo, se superaban de nuevo los 100 puntos en el Roig Arena que vivía otra gran jornada.