Un joven japonés con la camiseta de Joaquín del Valencia CF emociona al exfutbolista en su viaje por Japón

“¡¡¡Una camiseta de papá del Valencia!!!”, grita Daniela con asombro. Joaquín Sánchez, excapital del Real Betis y exjugador, entre otros, de Valencia, Málaga y Fiorentina se topo con un fan del conjunto de Mestalla en Japón.

El bético protagoniza ‘El capitán en Japón’, la segunda temporada del reality de Antena 3 que narra las vivencias del exbutbolista junto a su familia por el país nipón.

El encuentro con Ken

En el episodio número 5, bajo el título Arigatou, Joaquín y su familia viven una aventura gastronómica y nocturna mientras viajan de Kioto a Osaka. En un momento dado, el que fuera extremo derecho se encuentra en plena calle con Ken, un joven japonés que lleva una camiseta del Valencia (la negra con toques naranjas) con el dorsal quince y el nombre de Joaquín. “Pero si lleva todavía la etiqueta”, decía la Susana, la esposa del ahora directivo del Betis.

Con su habitual gracejo, Joaquín no acaba de comprender cuál es el nombre del aficionado, que acaba escribiéndolo en su propio móvil para guiar al del Puerto de Santamaría para rubricarle la elástica valencianista. “Con cariño y amor para Ken”, estampó Joaquín.

Joaquín Sánchez llegó al Valencia en el verano de 2006, previo pago de 25 millones al Betis, el club de su vida. Durante su etapa en Mestalla disputó 218 partidos en todas las competiciones, en las que anotó 30 goles y dio 31 asistencias. Formaba parte de la plantilla que ganó la Copa de Rey al Getafe en el Vicente Calderón en 2008. Se retiró en 2023 en un último encuentro, precisamente, contra el Valencia de Rubén Baraja, que en aquel partido certificó la permanencia.