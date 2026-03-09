Juan Carlos Ferrero: "La gente de Valencia se ha tomado mal que fuera del Real Madrid"

Juan Carlos Ferrero (Ontinyent, 1980) es uno de los mejores tenistas de la historia de España. Colgó la raqueta en 2012 y desde entonces empezó su aventura como entrenador, triunfando a los mandos de la carrera de Carlos Alcaraz hasta que el número 1 decidió seguir por otro lado.

El extenista valenciano fue entrevistado este domingo por Josep Pedrerol en su pódcast 'El Cafelito' y allí habló un poco de todo. Evidentemente, dejó claro que no dejó de seguir a Alcaraz en redes "por despecho", sino porque necesita "tiempo". A su vez, aseguró que después de 'romper' han seguido escribiéndose y hablando: "Tengo ganas de verlo para poder darle un abrazo y normalizar todo lo que ha pasado". La vida sigue y, aunque parezca mentira en su caso, no todo es tenis.

Ferrero, un madridista en Valencia

Nacer en una ciudad o Comunidad Autónoma no siempre es sinónimo de ser seguidor del equipo de tu tierra. Si les pasa a los futbolistas, cómo no pasará a tenistas. No hay más que ver que otros como el balear Rafa Nadal o el murciano Carlos Alcaraz, que son del Real Madrid. En este caso, los dos mejores tenistas de la historia de España son seguidores del club que preside Florentino Pérez. Y en este sentido, coinciden con Juan Carlos Ferrero.

"A mí se me complicó mucho cuando hice el saque de honor en el Santiago Bernabéu", deja como titular de una extensa entrevista el bueno de Ferrero ante Pedrerol.

"Me encanta Valencia, la gente es fantástica, pero..."

Quizá fue un antes y un después su paso por el verde del Bernabéu. "Cuando se ganó la Copa Davis hice el saque de honor y en Valencia molestó muchísimo y me duele a día de hoy. Me encanta Valencia y la gente es fantástica, pero siempre se ha tomado muy mal que yo fuera del Real Madrid", confesó ante la pregunta del popular periodista.

"El otro día mi hijo me dijo que fuéramos a ver el Valencia CF - Real Madrid (en Mestalla) y tuve que decirle que no porque sabía que no sería bien recibido y me duele. Me siento querido en Valencia, hablo de los super forofos que si no eres de su equipo les sienta mal", dijo.