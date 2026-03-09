Raquel Carrera sube al Top 3 de puntos con el Valencia Basket
Raquel Carrera, en su sexta temporada con el Valencia Basket, ha igualado a Marie Gülich en el Top 3 de puntos, sumando 1.811, y se consolida como una de las jugadoras más destacadas del club
A.C.
Raquel Carrera continúa haciendo historia con el Valencia Basket. La gallega, en su sexta temporada en el Club, solo un mes después de alcanzar la significativa cifra de 200 partidos jugados con la camiseta taronja, acaba de subir al Top 3 de puntos, igualando a una histórica como Marie Gülich. Carrera, en tercera posición tanto en partidos como en puntos, queda como una de las jugadoras más históricas de la selección femenina, solo por detrás de Leticia Romero y Queralt Casas.
En la pasada jornada de LF Endesa, Carrera anotaba 9 puntos que la colocaban en 1.811 puntos con el Club, igualando la cifra que dejó la mítica pívot alemana Marie Gülich, que estaba en tercera posición en el ranking de anotación. Actualmente, el Top 5 de puntos lo forman Cristina Ouviña (1.356), Marie Gülich (1.811), Raquel Carrera (1.811), Leticia Romero (2.268) y Queralt Casas (2.526).
Los 1.811 puntos de la española se distribuyen en 1.190 en LF Endesa, 61 en Copa de la Reina, 100 en Supercopa LF Endesa, 81 en EuroCup Women, 9 de fase previa de EuroLeague Women, 14 de SuperCup Women y 356 de EuroLeague Women. Carrera también ha sido partícipe de los nueve títulos que descansan en las vitrinas del Valencia Basket: EuroCup Women (20-21), SuperCup Women (21-22) LF Endesa (22-23, 23-24 y 24-25), Supercopa LF Endesa (21-22, 23-24 y 24-25) y Copa de la Reina (23-24).
TOP 5 de partidos
Precisamente el pasado febrero, Carrera alcanzó la significativa cifra de 200 partidos jugados con la camiseta taronja. Es la cuarta jugadora en alcanzar este hito en la historia de Valencia Basket. La pivot figura en el Top 5 de partidos: Cristina Ouviña (190), Raquel Carrera (200), Marie Gülich (200), Leticia Romero (282) y Queralt Casas (309).
