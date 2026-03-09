Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tebas desmiente a Xavi: "LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para el tema de Messi"

El presidente de patronal niega la afirmacion del exentrenador del Barça en las que afirmaba que el regreso del argentino en 2023 contaba con el beneplácito de LaLiga

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Fermín de la Calle

Madrid

Las declaraciones del exentrenador del Fútbol Club Barcelona Xavi Hernández afirmando que Joan Laporta cerró las puertas a un regreso de Lionel Messi al club en 2023 han sido desmentidas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Tebas: "No es verdad"

En una entrevista en la primera edición del Telediario, Tebas desmentía a Xavi afirmando que la patronal no dio luz verde ni ninguna autorización a la operación: "No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK" para ese regreso de Messi.

El ex técnico ha afirmado en el inicio de la semana final de las elecciones a la presidencia del Barça que la vuelta de Messi estaba prácticamente cerrada. Según afirmó Xavi, él mismo había contactado con el argentino después de que ganase el Mundial de 2022 en Catar para sondear la disponibilidad de Leo a regresar al Barça. Hernández advirtió que el futbolista, que cumplía su última temporada en el París Saint-Germain, estaba ilusionado con la idea de volver a Barcelona, de lo que hablaron durante meses.

Finalmente, Messi decidió abandonar París, pero se marchó a Estados Unidos, para enrolarse al Inter de Miami. Las conversaciones con Leo, según la versión de Xavi, se prolongaron hasta marzo de 2023. Y en la versión del extécnico existía "luz verde de LaLiga" para cerrar ese regreso, lo que provocó que el club llegase a negociar el contrato del argentino con su padre y representante, Jorge Messi. Pero Tebas ha salido a desmentir las palabras de Xavi negando el supuesto beneplácito de la patronal a la vuelta del futbolista.

