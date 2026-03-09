El «déjà vu» del Valencia CF de Carlos Corberán: Repite el inicio de año natural y pasa del descenso a mirar a Europa

Como si de un ‘déjà vu’ se tratara el Valencia CF de Carlos Corberán está recordando al que inició el año 2025, clonando prácticamente en este 2026 el mismo puntaje que doce meses antes. La mejoría del equipo, más en resultados que en juego, también está cambiando la dinámica de la primera vuelta, tal como ocurriera la temporada pasada cuando el técnico de Cheste relevó a Rubén Baraja.

Así, el Valencia de Corberán, tras la remontada ante el Alavés, vuelve a crecer en la clasificación de LaLiga. Si la primera vuelta dibujó un panorama de enorme desgaste, con escasos triunfos y demasiados tropiezos, los primeros pasos de la segunda muestran un conjunto más competitivo y, sobre todo, más eficaz en forma de resultados. De hecho, la mejoría es visible en los números y en la sensación de que el equipo ha empezado a corregir parte de sus heridas.

La comparación entre ambas fases del campeonato resulta suficientemente elocuente. En la primera vuelta, el Valencia firmó un balance de 19 partidos, con 3 victorias, 8 empates y 8 derrotas, para un botín de 17 puntos. Fue un recorrido demasiado corto en triunfos (todos en casa ante Getafe, Athletic Club y Levante ) y demasiado largo en jornadas sin ganar. El equipo se acostumbró a vivir en el alambre, a competir muchos partidos, pero sin la contundencia necesaria para convertirlos en victorias, sobre todo en Mestalla, que dejó de ser un fortín para los rivales que ahora han pasado a ser de la liga del Valencia: Oviedo, Sevilla, Elche o Mallorca. La caída provocó que el conjunto valencianista acabara la primera vuelta en puestos de descenso, en la posición 18.

Rumbo enderezado

Ese lastre contrasta con lo que ha sucedido en el arranque de la segunda vuelta. En solo 8 partidos, el Valencia ha sumado 5 victorias y 3 derrotas, alcanzando 15 puntos. Es decir, en menos de la mitad del recorrido de la primera vuelta, el equipo ha quedado a un paso de igualar toda la cosecha anterior. El dato, por sí solo, habla de una reacción, sobre todo como local, al ganar tres de los cuatro partidos: Espanyol, Osasuna y Alavés, cayendo derrotado con el Real Madrid. Donde antes había dificultad para cerrar los encuentros, ahora hay mayor capacidad para convertir el esfuerzo en resultados. También ha conseguido ganar lejos de Mestalla (Getafe y Levante), victorias que no había conseguido en toda la primera vuelta.

Dentro del cambio de dinámica del equipo ha sido clave la llegada de los tres refuerzos en el mercado de invierno y el cierre de la portería. Guido Rodríguez, Unai Níñez y el destacado Sadiq han aportado aire fresco y calidad en sus posiciones. Sobre todo el atacante nigeriano, con un gol, una asistencia y dos penaltis provocados.

También ha contribuido a la mejora experimentada por el equipo en la segunda vuelta el notable descenso de goles encajados, al pasar de los 31 en la primera vuelta a los 10 de la segunda, eso sí, con la mitad de partidos disputados. Por contra, en la parte anotadora, el conjunto de Corberán logró 18 goles en el primer tramo de campeonato, 0,95 por encuentro. En estos ocho encuentros, ha perforado la puerta contraria una docena de veces, con 1,5 por encuentro.

Comparación del año natural

Hay otro dato que refuerza esa sensación de progresión: la comparación entre los diez primeros partidos del año natural en dos temporadas consecutivas. En la 2024-2025, el Valencia del recién llegado Corberán consiguió en ese tramo de encuentros 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, con un total de 15 puntos. Fue un arranque esperanzador para huir de la quema del descenso (llegó a estar a siete puntos de la salvación), con cierto equilibrio entre resultados positivos y tropiezos, aunque sin la continuidad necesaria para hablar de una verdadera escalada.

Y en este ejercicio, el equipo ha mantenido los registros. En los diez primeros partidos del año, el balance es de 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas, con 16 puntos. Ese puntaje le ha permitido, otra vez, huir de puestos de descenso y asentarse en mitad de la tabla, con siete puntos sobre la línea que supone bajar a segunda división, y ya mirando hacia arriba.

De hecho, en la clasificación de esta segunda vuelta, el Valencia CF es quinto, con quince puntos, por detrás de Barcelona, Real Madrid, Atlético y Osasuna. Ahora, el conjunto de Carlos Corberán afronta dos partidos a domilicio, ante Oviedo y Sevilla, que determinarán a qué aspira en el último cuarto de competición.