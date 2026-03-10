La conversación entre Carlos Corberán y Pepelu antes del penalti ante el Alavés en Mestalla: "¿Quién lo tira?"
El Valencia ha tenido ocho penaltis a favor en lo que va de temporada, con un porcentaje de acierto del 62,5%, fallando Pepelu y Danjuma
Uno de los momentos que pasó desapercibido en los instantes finales de la remontada del Valencia ante el Alavés en Mestalla el pasado domingo, fue la conversación, muy breve, que tuvieron el entrenador y uno de los suplentes.
Minuto 95. Danjuma cuelga un balón al área. Hugo Duro trata de rematar de cabeza al arco de Sivera pero es agarrado por Pacheco. El colegiado pita penalti. El estadio estalla ante la posibilidad de remontar un partido que tenía perdido diez minutos antes.
También desde el banquillo, suplentes y cuerpo técnico celebran la pena máxima. Es en ese momento, entre la tensión acumulada más de 90 minutos, cuando Corberán se gira y busca rápidamente a alguien. Es Pepelu. El técnico se acerca al de Dénia y le pregunta: “¿Quién lo tira?”. El centrocampista, que no ha disputado un minuto en los tres últimos encuentros, le contesta, tapándose la mano con la boca. El final de la película es conocido: Hugo Duro lanza y marca el tanto que certificaba un triunfo que vale media permanencia.
Y es no es la primera vez que el técnico recurre a algunos futbolistas para escoger a un lanzador de penaltis en los últimos minutos de partido. Ya ocurrió ante el Espanyol en Mestalla. En el tiempo de descuento, tras la pena máxima cometida sobre Lucas Beltrán, Corberán se giró al banco y preguntó a Pepelu y Hugo Duro. Ambos coincidieron: Ramazani. El belga no falló, logrando la victoria.
Fueron los propios protagonistas los que revelaron la conversación. Hugo Duro explicaba que después de cada entrenamiento se quedan lanzando penaltis y comprobaron la tranquilidad con la que Ramazani anotaba uno tras otro. Ante el Alavés, ni Largie ni Pepelu estaban sobre el césped y el de Dénia apostó por Hugo Duro, el otro especialista.
Ocho penaltis; tres fallados
En lo que va de campeonato, el Valencia ha tenido ocho penaltis a su favor, de los que ha anotado cinco. Es decir, un 62,5% de acierto. Pelelu en dos ocasiones (ante Celta y Betis, con 0-0 en el marcador) y Danjuma (frente al Oviedo en Mestalla con 1-0 a favor, partido que acabó perdiendo por 1-2) han sido los jugadores que han errado desde los once metros.
