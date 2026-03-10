Doble liderato histórico de Campos Racing en F2 y F3

Mejor inicio imposible. La escudería valenciana Campos Racing ha empezado el Mundial de Fórmula 2 y Fórmula 3 con victorias de sus pilotos y el liderato provisional de ambos Mundiales tras el Gran Premio de Australia. Las victorias del estadounidense Ugo Ugochukwu en F3 y del búlgaro Nikola Tsolov en F2 ponen a los de Adrián Campos Jr. en la pole para luchar por los títulos de pilotos, pero también por los de equipos, después de que ya se proclamaron campeones de mundo de F3 el año pasado.

En la menor de las categorías, en los entrenamientos libres, Ugochukwu y Théophile Naël, quien se sacó de la chistera una vuelta genial de 1m34.187s que le permitió batir a su compañero en Campos Racing por 21 milésimas, lograron que la primera línea de parrilla de la carrera dominical estuviera dominada por los colores de Campos Racing.

Bandera roja en la carrera al Sprint

El sábado era el momento de la primera carrera, la denominada sprint y en la que se debían completar 20 vueltas. En la parrilla invertida para las doce primeras posiciones, Ugochukwu y Naël arrancaban en unas delicadas undécima y duodécima plaza. Para la séptima vuelta, Ugochukwu ya era noveno, mientras Naël se mantenía duodécimo y Heuzenroeder era 24º. Pero en la novena vuelta se produjo el desastre, Justo por delante de Ugochukwu rodaban Louis Sharp y James Wharton, que chocan entre ellos y se fueron contra el muro. Ugochukwu consiguió esquivar el accidente in extremis. Pero, dados los daños que se produjeron en las protecciones de la curva 4, dirección de carrera sacó la bandera roja y la carrera ya no se reanudó. Puesto que para la clasificación contaba la vuelta anterior a la bandera roja, Ugochukwu acabó noveno, siendo Naël undécimo y Heuzenroeder 23º. Dado que no se completó ni la mitad de la prueba, únicamente se asignaron puntos a los cinco primeros clasificados.

Théophile Naël, en la parrilla de salida de la primera carrera de Fórmula 3 de esta temporada. / Campos Racing

Carrera del domingo de F3

La hora de la venganza llegaba el domingo. Naël hizo valer su pole position y gestionó las primeras curvas en primera posición. Ugochukwu, mientras, se vio sorprendido por Slater y cayó al tercer lugar, pero sabedor de que quedaban 23 vueltas por delante. Heuzenroeder, por su parte, se había metido en el top-20. Ugochukwu no demoró demasiado su ataque, que desencadenó en la segunda vuelta para arrebatarle la posición a Slater en la Curva 9. Apenas dos giros después, ya era una proyección del alerón trasero del monoplaza de Naël. Poco después, y de nuevo en la Curva 9, Ugochukwu adelantó a su compañero francés para ponerse como nuevo líder de carrera. Cuando Ugochukwu rodaba con un segundo de ventaja sobre Naël y éste con casi dos a Slater, toda esa ventaja se iba a ir al traste cuando el coche de seguridad salía a pista en la vuelta 8 debido a un monoplaza que había quedado detenido en la grava.

Ugo Ugochukwu, primer líder del Mundial de F3 tras su victoria en Albert Park. / Campos Racing

Tres giros después se relanzó la carrera, con un Ugochukwu magistral gestionado la resalida por delante de Naël. Las diferencias volvieron a abrirse de inmediato. En la vuelta 16, Ugochukwu lideraba con dos segundos sobre Naël y éste con casi cuatro sobre el tercer clasificado. Desgraciadamente, en ese momento dirección de carrera notificó una sanción de cinco segundos de tiempo para Naël, por haberse adelantado en la salida. Cayó como un jarro de agua fría, sobre todo cuando a tres vueltas del final volvió a aparecer el coche de seguridad, anulando toda su notable ventaja. Así concluyó la carrera, con un Ugochukwu que conseguía un merecido botín tras una actuación soberbia. Naël, tras su sanción, cayó desde el podio hasta el duodécimo lugar. Heuzenroeder mejoró su prestación del día anterior, concluyendo decimoséptimo en esta ocasión.

Tras la disputa de estas dos primeras carreras, Ugochukwu es líder con 25 puntos en su casillero, teniendo siete de ventaja sobre su rival más inmediato. En lo que respecta a la clasificación de equipos, Campos Racing sale de tierras australianas en segundo lugar con 27 puntos y a únicamente tres del liderato.

Dos podios en F2

El estreno de la temporada 2026 de FIA Formula 2 en el Albert Park Circuit fue también inmejorable para Campos Racing. Nikola Tsolov y Noel León protagonizaron un espectacular inicio de campaña en Melbourne, dando presencia al equipo español en los podios de ambas carreras. El 'León búlgaro' inauguró su casillero de victorias en F2 con ocasión de la carrera dominical, en la que en apenas su sexta participación acreditó un triunfo de enorme calidad. León, por su parte, logró terminar en el podio en su primera aparición en la categoría de plata de la FIA, escalando hasta el segundo escalón tras algunos adelantamientos de puro talento.

En la carrera al sprint, Tsolov recibió un golpe de Colton Herta en la curva 4 y le hizo caer en la clasificación. Con daños en su alerón delantero, Tsolov fue uno de los pilotos que aprovechó la salida del coche de seguridad en la 14ª vuelta para entrar a boxes, cambiarlo y montar además el neumático súper blando y tratar de apurar sus opciones en la parte final. A falta de cinco vueltas para el final y ya con bandera verde, León puso la vista en el segundo lugar de Tasanapol Inthraphuvasak. El piloto mexicano pasó al ataque con tres giros para el final, adelantando al tailandés con un excelente movimiento en la curva 11. De ahí al final, León abrió hueco con sus perseguidores y pasó en segundo lugar bajo la bandera a cuadros. Tsolov, bloqueado en el tráfico y penalizado por su parada en boxes, acabó en 17º lugar.

Noel León, en el podio de la carrera del sábado de F2. / Campos Racing

El domingo era el turno de la segunda carrera, la denominada feature y con una distancia a recorrer de 33 vueltas. Cuando se apagaron los semáforos, Tsolov realizó una gran arrancada, tanto que el primer paso por línea de meta ya era tercero a la estela de Martinius Stenshorne y Alex Dunne. Menos suerte corrió en esta ocasión León, el mexicano que tuvo un toque con Ollie Goethe, dañando su alerón frontal. Pero las cosas iban a cambiar enseguida por delante. Stenshorne y Dunne chocan en la frenada de la Curva 1, evitando Tsolov el incidente y heredando el liderato justo en el momento que salía el coche de seguridad a pista. En la vuelta 6, la carrera volvió a relanzarse. Tsolov controló a Rafael Câmara cuando se marchó el safety car y marcó dos vueltas muy rápidas para tratar de consolidar su primer lugar antes de la parada. En la vuelta 7 había entrado a boxes su compañero León. En la siguiente lo hizo Tsolov, que gracias al impecable trabajo de los mecánicos de Campos Racing se reincorporó a pista tercero, pero se mantuvo líder de carrera virtual. Aunque Varrone tenía el compuesto súper blando, Tsolov inmediatamente atacó al argentino y se puso líder de nuevo. De ahí hasta el final, su gestión de la carrera fue impecable. Mantuvo las distancias primero con Varrone y luego con Câmara, pasando por meta como ganador con segundo y medio de ventaja con respecto al brasileño. León, que consiguió recuperar un buen número de posiciones y fue decimocuarto al final.

Tras las dos primeras carreras de la presente campaña, Tsolov se sitúa como líder de la clasificación de pilotos, con siete de ventaja con respecto a Câmara y Laurens van Hoepen. León, tras su podio sabatino, es octavo con ocho puntos. En lo que respecta a la clasificación de equipos, Campos Racing también ocupa el primer lugar con 33 puntos en su casillero. El año pasado ya acabaron el Mundial con un doble podio en la última carrera de F2.

Las siguiente cita del calendario están programadas en el Bahrain International Circuit en Sakhir los días 11 y 12 de abril.