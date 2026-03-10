La FIFA mira al Nou Mestalla para ser sede del Mundial: "Valencia va a tener el estadio más moderno del fútbol español"

Una delegación de la FIFA ha iniciado esta semana una ronda de visitas revisar las sedes donde se celebrará el Mundial de 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. Si el lunes la expedición inspeccionó el Spotify Camp Nou y el RCDE Stadium, este martes está prevista un análisis de la Romareda.

Posteriormente, el comité de FIFA se desplazará a conocer los estadios portugueses para retornar a España y visitar San Mamés, en Bilbao; el Reale Arena, en Donosti; La Cartuja, en Sevilla; Riazor, en A Coruña; y el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, son las otras sedes españolas de la cita mundialista de 2030.

Primeras imágenes del nuevo Mestalla por dentro / Francisco Calabuig

En este listado de sedes mundialistas españolas no figura el Nou Mestalla de València, pero la intención de la Real Federación Española de Fútbol es que el estadio de Cortes Valencianas figure finalmente en el campeonato de 2030. Así lo confirmó el presidente de la RFEF, Rafael Louzan anoche en el programa 'El Larguero'. El dirigente se mostró convecido de que el Nou Mestalla pasará el corte definitivo. "Valencia va a tener el estadio más moderno del fútbol español para ese Mundial, un estadio de 70.044. Seguimos las obras vía redes y vía club", dijo.

Cabe recordar que hace casi dos años, la propia Federación entregaba a la FIFA las sedes que albergarían los partidos del Mundial 2030 y el Nou Mestalla no estataba en el portafolio. Louzán volvió a recordar los motivos por los que el estadio valencianista se quedaba fuera. "No entró en su momento por problemas entre la propiedad del campo, Peter Lim, y el Ayuntamiento, pero esos problemas se han solucionado y la FIFA tiene la capacidad de decidir. No le deberían de surgir muchas dudas",defendió el presidente federativo.

En este sentido, el Valencia retomó en el primer semestre de 2025 las obras del Nou Mestalla, 16 años después de su paralización. Durante el pasado ejercicio las máquinas recuperaron la actividad y, por ejemplo, ya son visibles la instalación de los primeros pilares que sustentarán la cubierta. En este 2026 se espera de la transformación visual del estadio con los trabajos de hormigón y montaje de escaleras exteriores o las cubiertas e impermeabilización y torres de acceso.

Previsión de inauguración y reubicación de abonados

El Nou Mestalla contará con un total de 70.004 localidades repartidas en tres anillos: 21.500 en la grada baja, 16.700 en la grada media y 31.800 en la alta, dividida entre alta y superior. Entre esos 70.000 asientos estarán los 6.500 de Hospitality, poco más del 9%, que ya se están a la venta en algunas de sus modalidades.

La previsión es que el Nou Mestalla esté en funcionamiento para la temporada 27-28. De tal forma que entre septiembre y octubre de 2026, los actuales abonados que deseen seguir juntos en el futuro estadio (ya sean familiares o amigos) tendrán que incribirse para formar una agrupación. Con la antiguedad de cada una de esas personas se sacará una media con la que se conformará una clasificación de todos los abonados, de más antiguo a menos. De tal forma que los más antiguos elegirán primero.